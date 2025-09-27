Dragon Quest VII Reimagined zeigt 17 Minuten Erkundung und Kämpfe aus dem Remake

Dragon Quest I & II HD-2D Remake ist noch nicht einmal erschienen, da überraschte uns Square Enix vor einigen Tagen mit der Ankündigung der nächsten Neuauflage. Dragon Quest VII Reimagined erscheint schon am 5. Februar 2026. Bei der Tokyo Game Show ging man mit einem 17-minütigen Gameplay-Video ins Detail.

Das Gameplay wurde bei einem TGS-Stage-Event präsentiert und ist im untenstehenden Video ab Minute 27:43 zu sehen. Wir sehen jede Menge Erkundung und Kämpfe in der neuen, Diorama-ähnlichen Optik. Die Charaktere von Akira Toriyama wurden mit Hilfe von echten Puppen in den 3D-Stil umgewandelt.

Fans dürfen sich auf eine „neu interpretierte Geschichte mit einzigartigen, handgefertigten Charakteren“ freuen. Diese Geschichte wurde durch Streichungen ebenso gestrafft wie der Spielablauf. Auch das Kampfsystem wurde grundlegend überarbeitet und angepasst.

„Als aufgeweckter Sohn eines Fischers hast du dein ganzes Leben auf der friedlichen Insel Estard verbracht. Deine Reise fängt mit einer einfachen Frage an: Gibt es mehr auf der Welt als dieses kleine Inselkönigreich? Auf der Suche nach Antworten entdeckst du den Tempel der Mysterien und wirst in die Vergangenheit zurückversetzt“, führt Square Enix zur Story ein.

Übrigens: Mit Veröffentlichung des Spiels winkt auch eine kostspielige Collector’s Edition. Alle Details lest Ihr hier. Fans der neuen Nintendo-Hybridkonsole sollten beim Kauf übrigens aufpassen: Für die „Nintendo Switch 2“-Version ist kein kostenloses Upgrade von der Standard-Switch-Version verfügbar und Spielstände können nicht zwischen Switch und Switch 2 übertragen werden.

Das ausgiebige Gameplay:

