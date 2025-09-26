Zur Freude der Fans: Das „Gacha-GTA“ ANANTA streicht überraschend Gacha-Mechaniken

Schon im Vorlauf der Tokyo Game Show veröffentlichte NetEase einen neuen Trailer zu seinem kommenden „Urban Open-World RPG“ ANANTA. Er sorgte für einige Diskussionen in den sozialen Medien und dafür, dass ANANTA eines der meistdiskutierten Mobile-Games aktuell ist.

Obwohl es bisher noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt, hat das Spiel bereits für ordentlich Hype gesorgt und weltweit knapp 12 Millionen Vorregistrierungen erreicht – über eine Million davon alleine in den letzten 24 Stunden. Mit einem 10-minütigen Gameplay-Trailer von der Tokyo Game Show und einer überraschenden Nachricht legt NetEase jetzt nach.

Das offene Kampfsystem, in dem man Umgebungsobjekte wie Golfschläger und Mülltonnen einbinden kann, die Traversal-Mechaniken wie das Schwingen zwischen Wolkenkratzern und die Fortbewegungsmittel, die von Autos und Motorrädern bis zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Helikoptern reichen sowie die Slapstick-Comedy-Momente sorgten für Staunen und Diskussionen unter Genre-Fans.

ANANTA streicht überraschend Charakter-Gacha

Kurz darauf brodelte die Gerüchteküche – und ein Gerücht möchten wir näher aufgreifen. ANANTA bekam in dieser Woche auch ein mehrseitiges Feature in der japanischen Famitsu, in der einige neue Informationen über das Spiel enthüllt werden. In dieser Ausgabe steht unter anderem, dass das Spiel kein Charakter-Gacha haben wird und alle Charaktere im Verlauf der Story freigeschaltet werden können.

Was manch einer für einen Übersetzungsfehler hielt, wurde jetzt von Publisher NetEase bestätigt. Das bedeutet nicht, dass ANANTA vollständig ohne Gacha-Elemente auskommen wird, denn gerüchteweise sollen beispielsweise seltene Items wie hochpreisige Autos und Häuser weiterhin über ein Gacha-System freischaltbar sein. Trotzdem erfreut diese Nachricht viele Fans, da sie das Hauptspiel insgesamt angenehmer macht. Weitere kosmetische Items wie Skins und Outfits sollen über eine Premium In-Game-Währung kaufbar sein.

Duet Night Abyss als Vorbild?

ANANTA ist nicht das einzige Spiel, das als Gacha angekündigt wurde, aber für die Hauptinhalte am Ende doch nicht auf das an Glücksspiel-ähnliche System ersetzt. Auch Duet Night Abyss sorgte zuletzt mit der Nachricht für Aufsehen, dass man das Charakter-Gacha wenige Monate vor der offiziellen Veröffentlichung als primäres Monetarisierungsmodell abgeschafft hat.

Als Grund nannten sie die Vermeidung von Zwangsausgaben und Pay-to-Win-Mechaniken, da ihr oberstes Ziel sei, den Spielenden langfristigen Spielspaß zu ermöglichen. Auch hier liegt der Fokus nun auf kosmetischen Mikrotransaktionen, die das Gameplay selbst nicht beeinflussen.

Es wird spannend werden zu beobachten, ob kommende hochbudgetierte Free-to-Play-Spiele künftig verstärkt von Gacha-Systemen abrücken, um ein stärker Gameplay-spezifisches und weniger stressiges Spielerlebnis zu schaffen und so Spielerinnen und Spieler über viele Jahre zu binden.

Der 10-minütige, neue Trailer:

via Reddit, Automaton Media, Bildmaterial: Ananta, NetEase, Naked Rain