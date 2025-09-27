Blutig und ultra-brutal: Kreativkopf Suda51 zeigt neues Gameplay zu ROMEO IS A DEAD MAN

Gerade erst hat Goichi „Suda51“ Suda gemeinsam mit Swery65 das neue Hotel Barcelona veröffentlicht, da geht der Blick schon wieder in Richtung des nächsten Spiels. Bereits bei der State of Play im Juni hat Sudas Studio Grasshopper Manufacture das neue ROMEO IS A DEAD MAN angekündigt, zu dem es jetzt im Rahmen der Tokyo Game Show neue Einblicke gibt.

Kreativkopf Goichi Suda (Killer7, No More Heroes, Lollipop Chainsaw) hatte das Spiel vor Wochen als „ultra-brutales Science-Fiction-Actionspiel“ vorgestellt und hier macht man heute auch weiter. Der neue Gameplay-Trailer trägt den Titel „Extremely Bloody Action Buffet“ und es wird tatsächlich blutig, aber auch ein bisschen bunt.

Es handelt sich um die erste völlig neue Eigenmarke des Studios seit zehn Jahren. Die Veröffentlichung ist für 2026 geplant. Im Mittelpunkt des Spiels steht Romeo Stargazer, ein FBI-Space-Time-Agent, der sich nach einem fatalen Vorfall zwischen Leben und Tod befindet.

Romeo jagt Schwerverbrecher durch mehrere Dimensionen und wird dabei von seiner Spezialausrüstung unterstützt, dem sogenannten Dead Gear. SpielerInnen wechseln zwischen verschiedenen Waffen und machen sich die Kräfte ihrer Gegner zunutze, um diese in einem stilisierten Blutrausch zu vernichten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: ROMEO IS A DEAD MAN, Grasshopper Manufacture