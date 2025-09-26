Die Hexe feiert ihr Comeback: Bayonetta tritt zu unerwarteter Kollaboration an

Ein neues Bayonetta? Da würden Fans nicht nein sagen. Soweit sind wir noch nicht, bei PlatinumGames ging es zuletzt drunter und drüber, auch wenn man sich mit Ninja Gaiden 4 voraussichtlich wieder ein wenig rehabilitieren wird. Hideki Kamiya hatte jedenfalls einst große Pläne für die Hexe.

Ob die noch realisiert werden, wird sich zeigen müssen. Was jedenfalls Realität ist: der Auftritt der legendären Umbra-Hexe im Looter-Shooter The First Descendant. Zuletzt sorgte das Spiel mit einer NieR-Kollaboration für Aufsehen, jetzt geht’s also mit Bayonetta weiter. Chapeau.

Am 6. November wird das Crossover an den Start gehen, wie Nexon im Rahmen der Tokyo Game Show 2025 enthüllt hat. „Spieler erleben Bayonettas Stil in The First Descendant mit einem Ganzkörper-Collab-Skin, der ikonischen Waffe Scarborough Fair, thematischen Effekten, In-Game-Events und vielem mehr“, heißt es.

Das begleitende Video beschreibt man wie folgt: „Der Trailer zeigt Gley, bewaffnet mit dem exklusiven Collab-Waffenskin The Last Dagger, der von Bayonettas bewährten Scarborough-Fair-Handfeuerwaffen inspiriert ist. Die Sequenz zeigt auch Kämpfe, die an Bayonettas charakteristische Witch-Time-Mechanik erinnern, bei der eine Flut von Projektilen in Zeitlupe abgefeuert wird.“

Bildmaterial: Bayonetta 3, Nintendo, PlatinumGames