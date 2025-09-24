Nioh 3 meldet sich zurück und hat einen spannenden Trailer und einen Termin im Gepäck

Team Ninja und Koei Tecmo hatten bei der State of Play im Rahmen der Tokyo Game Show 2025 die Gelegenheit, Nioh 3 zurück auf die Bildflächen zu bringen. Der neue Trailer streute einige Hinweise auf die Handlung, die offenbar unterschiedliche japanische Perioden verbindet, darunter die Heian-Periode um 1190, die Sengoku-Ära um 1572 und die Edo-Periode um 1622.

Nioh 3 wurde erst bei der State of Play im Juni angekündigt – und erhielt mit dem neuerlichen „State of Play“-Auftritt auch schon seinen konkreten Termin. Das Spiel erscheint demnach am 6. Februar 2026 für PS5 und PCs.

Ihr übernehmt die Rolle eines jungen Kriegers, der in Japans turbulenter Sengoku-Ära der nächste Shogun werden soll. Ein „unvergleichliches Offenes-Feld-Spielerlebnis“ wird versprochen, welches die freie Erkundung mit intensiver Action kombinieren möchte.

Kämpft gegen monströse Yokai, erkundet Dörfer voller verdächtiger Wesen und stellt euch den Herausforderungen des Fegefeuers. Kern des Gameplays sind zwei verschiedene Kampfstile: Samurai und Ninja. „Die Kampfstile können sofort nahtlos gewechselt oder, je nach Gegner und Kampfsituation, durchgehend eingesetzt werden, sodass sich intensive und tödliche Duelle ergeben“, erklären die Macher.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Nioh 3, Koei Tecmo, Team Ninja