Emotionaler Theme-Song-Trailer zu Digimon Story: Time Stranger läutet nostalgischen DLC ein

Gespannt warten Fans auf die Veröffentlichung von Digimon Story: Time Stranger in wenigen Tagen. Publisher Bandai Namco und Entwickler Media.Vision haben jetzt einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der den emotionalen Titelsong „Wherever you are“ von reche vorstellt, den ihr euch unten ansehen könnt.
Für „Retro-Fans“ von Digimon gibt es außerdem einen besonderen DLC: Das „Digimon Anime Song Pack“ wurde ebenfalls angekündigt. Es wird euch pünktlich zum Spielstart nostalgische Gefühle verpassen, denn es beinhaltet die folgenden 16 Lieder aus den Digimon-Animeserien.
Diese Songs sind enthalten:
- „Butter-Fly“ (aus Digimon Adventure)
- „brave heart“ (aus Digimon Adventure)
- „Target ~Aka i Shougeki~“ (aus Digimon Adventure 02)
- „Break Up!“ (aus Digimon Adventure 02)
- „The Biggest Dreamer“ (aus Digimon Tamers)
- „SLASH!!“ (aus Digimon Tamers)
- „FIRE!!“ (aus Digimon Frontier)
- „With The Will“ (aus Digimon Frontier)
- „Gouing! Going! My soul!!“ (aus Digimon Savers / Digimon Data Squad)
- „Believer“ (aus Digimon Savers / Digimon Data Squad)
- „Nebagiba!“ (aus Digimon Xros Wars / Digimon Fusion Battles)
- „WE ARE Xros Heart!“ (aus Digimon Xros Wars / Digimon Fusion Battles)
- „Mikakunin Hikousen“ (aus Digimon Adventure:)
- „Break the chain“ (aus Digimon Adventure:)
- „FACTION“ (aus Digimon Ghost Game)
- „First Riders“ (aus Digimon Ghost Game)
Das erwartet euch mit „Time Stranger“
In Digimon Story: Time Stranger ist ein (J)RPG, bei dem man als Agent einer Geheimorganisation in eine Explosion verwickelt wird und acht Jahre in die Vergangenheit geschickt wird. Die Geschichte dreht sich um den drohenden Zusammenstoß von digitaler und realer Welt, den es zu verhindern gilt. Das Spiel spielt in Tokio und einer neuen Digiwelt namens Iliad, die mit vielen lebendigen Digimon gefüllt ist.
Das Gameplay basiert auf rundenbasierten Kämpfen mit über 450 verschiedenen Digimon, die gesammelt und trainiert werden können. Spieler wählen zu Beginn eines von drei Start-Digimon und erleben eine Geschichte über die Verbindung zwischen Menschen und Digimon.
Digimon Story: Time Stranger* erscheint am 3. Oktober dieses Jahres für PS5, Xbox Series und PCs. Aufgrund des Feiertags dürfen Digimon-Fans, die physisch kaufen, schon einen Tag eher ran. Eine „Switch 2“-Version ist offiziell nicht bestätigt, könnte aber noch folgen. Vielleicht, wenn es Dev-Kits gibt …? Eine Demo für die bisherigen Plattformen ist verfügbar.
Der Theme-Song-Trailer:
via Gematsu, Twitter, Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision
5 Kommentare
Ich dachte, die Anime-Songs wären Teil des Spiels. Jetzt wollen die auch noch Geld dafür...
ja nett alein die guten alten kouji wada songs schade das 2 bestimmte nicht bei gibt one vision und the last element aber sonst nett aber ich dachte auch das die songst bei der ultimate edition als musik dabei sein wird
Ich hoffe es bleibt bei dem einmaligen Zeit zurückreisen und bleibt nur der Aufhänger vom Anfang der Story und man reist nicht zwischen Zeiten hin und her. Bin da kein Fan von.
Zum DLC....schön und gut aber ne danke. Ich bin nur hier weil mir Digimon Story Cyber Sleuth viel Spaß gemacht hat. Bin aber jetzt kein Digimon Fan per se xD
Gibt auf PC als kostenlos mod.
Die Modding Commuity hat rechen viele Digimon reinpacken aus in Cyber Sleuth.
Ich glaube da wirst du kein Glück haben. Ich habe gestern ein Video auf youtube gesehen von einem der das fertige Spiel schon länger spielen konnte und anscheinend gibt es in den Gebieten eine Art Zeitanzeige. Diese zeigt dann z.B. "8 Jahre zuvor" an also wird man wohl die ganzen Gebiete zu unterschiedlichen Zeiten besuchen müssen. Es ist allem Anschein nach so dass die Zeitreisen in dem Spiele einen großen Stellenwert haben.
Ich bin auch kein Digimon Fan und ich mag die Spiele nur wegen den vielen Monstern die man züchten kann.