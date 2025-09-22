Emotionaler Theme-Song-Trailer zu Digimon Story: Time Stranger läutet nostalgischen DLC ein

Gespannt warten Fans auf die Veröffentlichung von Digimon Story: Time Stranger in wenigen Tagen. Publisher Bandai Namco und Entwickler Media.Vision haben jetzt einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der den emotionalen Titelsong „Wherever you are“ von reche vorstellt, den ihr euch unten ansehen könnt.

Für „Retro-Fans“ von Digimon gibt es außerdem einen besonderen DLC: Das „Digimon Anime Song Pack“ wurde ebenfalls angekündigt. Es wird euch pünktlich zum Spielstart nostalgische Gefühle verpassen, denn es beinhaltet die folgenden 16 Lieder aus den Digimon-Animeserien.

Diese Songs sind enthalten:

„Butter-Fly“ (aus Digimon Adventure)

„brave heart“ (aus Digimon Adventure)

„Target ~Aka i Shougeki~“ (aus Digimon Adventure 02)

„Break Up!“ (aus Digimon Adventure 02)

„The Biggest Dreamer“ (aus Digimon Tamers)

„SLASH!!“ (aus Digimon Tamers)

„FIRE!!“ (aus Digimon Frontier)

„With The Will“ (aus Digimon Frontier)

„Gouing! Going! My soul!!“ (aus Digimon Savers / Digimon Data Squad)

„Believer“ (aus Digimon Savers / Digimon Data Squad)

„Nebagiba!“ (aus Digimon Xros Wars / Digimon Fusion Battles)

„WE ARE Xros Heart!“ (aus Digimon Xros Wars / Digimon Fusion Battles)

„Mikakunin Hikousen“ (aus Digimon Adventure:)

„Break the chain“ (aus Digimon Adventure:)

„FACTION“ (aus Digimon Ghost Game)

„First Riders“ (aus Digimon Ghost Game)

Das erwartet euch mit „Time Stranger“

In Digimon Story: Time Stranger ist ein (J)RPG, bei dem man als Agent einer Geheimorganisation in eine Explosion verwickelt wird und acht Jahre in die Vergangenheit geschickt wird. Die Geschichte dreht sich um den drohenden Zusammenstoß von digitaler und realer Welt, den es zu verhindern gilt. Das Spiel spielt in Tokio und einer neuen Digiwelt namens Iliad, die mit vielen lebendigen Digimon gefüllt ist.

Das Gameplay basiert auf rundenbasierten Kämpfen mit über 450 verschiedenen Digimon, die gesammelt und trainiert werden können. Spieler wählen zu Beginn eines von drei Start-Digimon und erleben eine Geschichte über die Verbindung zwischen Menschen und Digimon.

Digimon Story: Time Stranger* erscheint am 3. Oktober dieses Jahres für PS5, Xbox Series und PCs. Aufgrund des Feiertags dürfen Digimon-Fans, die physisch kaufen, schon einen Tag eher ran. Eine „Switch 2“-Version ist offiziell nicht bestätigt, könnte aber noch folgen. Vielleicht, wenn es Dev-Kits gibt …? Eine Demo für die bisherigen Plattformen ist verfügbar.

Der Theme-Song-Trailer:

via Gematsu, Twitter, Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision