Nur noch wenige Tage: Konami spannt euch ein letztes Mal zu Silent Hill f auf die Folter

Am 25. September ist es endlich so weit! Das lang erwartete Silent Hill f erscheint endlich und eröffnet die dunkle Jahreszeit des Grusels. Die Wartezeit könnt ihr euch schonmal mit dem Launchtrailer versüßen – und natürlich unseren aktuellen Test zum Spiel lesen.

Als die Oberschülerin Hinako erlebt ihr in einem japanischen Bergdorf einen Horrortrip der Superlative, als ein mörderischer Nebel auftaucht und ihr Dorf von Monstern überrannt wird. Während eine Decke von roten Blumen und Tentakeln alles zu bedecken droht, muss Hinako dem Horror entkommen.

Der nächste Teil in der Silent Hill Reihe erscheint für 79,99 Euro auf PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam, Epic Games Store, und Microsoft Store. Aktuell gibt es einen kleinen Pre-Launch-Rabatt: Bei Amazon* und ebenso bei Media Markt* und bei Saturn* könnt ihr derzeit noch für 67,99 Euro vorbestellen.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment