Shadowdrop von Nintendo: Neues „Fire Emblem“ bringt unerwartetes Gameplay in die Reihe

Nintendo ist zurück im Mobile-Game: Nachdem man zuletzt mehr Mobile-Games eingestellt als neu veröffentlicht hatte, legt man in dieser Woche mit einem unerwarteten „Fire Emblem“-Spin-off nach.

Nach dem neuen Konsolenableger Fire Emblem: Fortune’s Weave kündigte man gemeinsam mit Intelligent Systems und DeNA das neue Mobile-Game Fire Emblem Shadows an – und veröffentlichte es auch sogleich.

Der Titel ist heute weltweit erschienen und auf Mobilgeräten mit iOS und Android in über 70 Ländern und Regionen sowie in zehn Sprachen spielbar. Das zweite Mobile-Game zur Serie nach Fire Emblem Heroes aus dem Jahr 2017 bringt dabei eine unerwartete Gameplay-Wendung.

Im Gegensatz zu Heroes verzichtet Fire Emblem Shadows auf das klassische, rundenbasierte Gameplay, welches die Reihe auszeichnet, und setzt stattdessen auf eine Mischung aus Echtzeit-Taktik und Multiplayer-Sozialdeduktion.

Eine Schlacht, ein Verräter

Drei Verbündete ziehen gemeinsam in die Schlacht, doch einer von ihnen steht im Geheimen auf der Seite der Schatten. Fans schlüpfen entweder in die Rolle eines Disciple of Light, die ihrem Weg durch das Labyrinth folgen, oder übernehmen selbst die Rolle eines Verräters. Nach jeder Schlacht kommt es zu einer Abstimmung, die über die Identität des Verräters.

Auch die Handlung des Spiels spiegelt diese Dualität wider. In den beiden Geschichten, Licht und Schatten, stehen sich die göttliche Drachen Naga und die dunkle Göttin Fenris gegenüber. Im Mittelpunkt steht Prinz Kurt aus dem gefallenen Königreich Ast, der versucht, seine Heimat mit Hilfe von Verbündeten wie Gotthold, Carina und Alberta wiederaufzubauen.

Das Sammeln und Handeln bleibt ein fester Bestandteil. Waffen und Schätze können mit Gold erworben oder an andere Spielende verkauft werden, wodurch sich neue Möglichkeiten im Kampf eröffnen. Jede Partie ist zeitlich begrenzt, wodurch schnelle Entscheidungen gefordert sind – sowohl bei der Wahl von Waffen und Magie als auch bei der Frage, wem man vertrauen kann.

Fire Emblem Shadows wird als Free-to-Start-Titel mit optionalen In-Game-Käufen beworben und erfordert zum Spielen einen Nintendo-Account, eine Internetverbindung sowie ein kompatibles Gerät. Ein Ankündigungstrailer begleitet den Start des Spiels.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Nintendo, Bildmaterial: Fire Emblem Shadows, Nintendo, DeNA, Intelligent Systems