Das war … Kalenderwoche 37/2026

Diese Woche hat Nintendo gleich zwei Directs abgehalten und auch Level-5 sorgte für Furore. Nach einen Blick auf weitere Neuigkeiten und Videos haben wir zum Schluss noch eine ganze Reihe Anspielberichte und Interviews von der Gamescom für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Neben der regulären Nintendo Direct feierte man auch gleich noch den 40. Geburtstag von Zelda in einer Sonderausstrahlung. Die interessantesten Inhalte beider Directs haben wir hier alphabetisch für euch gesammelt.

Bei der Level-5 Vision 2026 II war der Einsatz von KI sehr auffällig, was offiziell bestätigt wurde. Bei den konkreten Inhalten hatte man dann gute Neuigkeiten für Layton-Fans. So kündigte man ein Remake zu Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf (PS5, Switch, Switch 2, PC) an und hatte einen weiteren Einblick zu Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes (PS5, Switch, Switch 2, PC) im Gepäck. Auch Yo-kai Watch 2: Haunted Domain (PS5, Switch 2, PC) ist ein weiteres Remake von Level-5. Auf das nächste Jahr verschiebt sich leider Decapolice (PS5, Switch 2, PC). Falls euch Fantasy Life i: Die Zeitdiebin (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC, Mobil) gefallen hat, dann ist für den Titel eine kostenpflichtige Erweiterung unterwegs.

Neben den drei Livestreams sorgte Sony für den nächsten Aufreger und ließ das Kojima-Projekt Physint fallen. Nun übernimmt Xbox. Bei Final Fantasy VII Revelation (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) musste sich Naoki Hamaguchi zur unvollständigen Disc-Version äußern. Eine neue Video-Einordnung zum umstrittenen DLSS 5 gab zudem Denkanstöße. Ebenfalls spannend: SEGA hat eine spezielle Meinung, wer alles Fan eines Spiels sein kann.

Sehr früh angekündigt wurde Diablo V, der Vorgänger kommt aber vorher noch auf Switch 2. Wir haben auch endlich erfahren, was sich hinter Konamis Project Zircon (PC) verbirgt. Das neu enthüllte Under Mythos (Switch, PC) machte vor allem mit bekannten Namen von sich reden. Mit The Grimm Reapress and the Drearytale Monster (PS5, Switch, Switch 2, PC) kommt auch das nächste Bilderbuch-Projekt von Nippon Ichi in den Westen. Dasselbe gilt für das Action-RPG Villion: Code (PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC), welches immer wieder mit Persona verglichen wird.

Den Veröffentlichungstermin haben wir zu Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) erfahren. Mit einem neuen Trailer rief sich auch Dragon Ball Xenoverse 3 (PS5, Xbox Series, PC) wieder in Erinnerung. Mit Anleihen von Paper Mario sorgt Stories of Somnia (PC) für Aufmerksamkeit, eine Demo steht bereit. Das Indie-RPG EthrA (PS5, Switch 2, PC) sammelt derzeit erfolgreich bei Kickstarter. Musikalisch wird es mit Pokémon Elektrisierende Nacht und die PlayStation 5 wird in Amerika zur Streaming-Konsole.

Es folgen nun noch die neuen Anspielberichte und Interviews von JPGAMES! Bei der Gamescom durften wir Final Fantasy VII Revelation (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) anspielen. Die Neuerungen fügen sich gut ein, somit kann das Finale kommen! In unserem Interview mit Naoki Hamaguchi ging es beispielsweise um die Entscheidungsmöglichkeiten und die Highwind. Mit Spannung erwartet wird auch Stranger Than Heaven (PS5, Xbox Series, PC), Fans von Ryu Ga Gotoku Studio kommen hier auf ihre Kosten. Mit Crazy Taxi: World Tour (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) sind wir in Deutschland rumgekurvt, das Spiel- und Fahrgefühl zeigte sich nah genug am Original.

Einen sehr positiven Eindruck hinterlassen hat bei uns Castlevania: Belmont’s Curse (PS5, Switch, Xbox Series, PC), das moderne Castlevania-Abenteuer dürfte Fans gefallen. Das Fantasy-Action-RPG Bringer (PS5, PC, Mobil) aus China dürfte Fans von JRPGs abholen, Welt und Geschichte machen einen guten ersten Eindruck. Ebenfalls auf der Gamescom hatten wir noch die Gelegenheit, uns WTF – Waifu Tactical Force (PC) anzuschauen. Ein sehr ausführliches Gespräch hatten wir abschließend noch mit den Machern von Orbitals (Switch 2), das wir in zwei Teilen veröffentlicht haben (Teil 1, Teil 2).