Nach fünf Jahren: Lead-Designer von Final Fantasy XV meldet sich mit seinem Spiel zurück

Das malaysische Studio Metronomik sorgte zunächst für Aufmerksamkeit, da dieses von Wan Hazmer geleitet wird. Dieser war Lead Game Designer von Final Fantasy XV und hatte damals im Rahmen der Marketing-Kampagne einige Sympathien sammeln können.

Das erste Projekt des Studios war das Musik-Action-Game No Straight Roads. Schon 2021 (!) stellte man Ondeh Ondeh vor, das zweite Spiel. Als charmantes Action-Adventure schlägt es in eine spielerisch etwas andere Kerbe, doch Musik ist auch diesmal von Bedeutung.

Nach einigen Jahren der Arbeit konnte Metronomik nun offensichtlich Bandai Namco als Geld- und Herausgeber begeistern. Der japanische Entwickler- und Publishing-Riese kündigte Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale jetzt nämlich für eine Veröffentlichung 2027 an. Dabei sprang sogar eine Platzierung bei der Nintendo Direct heraus.

„Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale erzählt von einer herzerwärmenden Coming-of-Age-Reise, die sich um Familie, Mut und Selbstfindung dreht. Spielende schlüpfen in die Rolle von Kaya, die aufbricht, um eine Weltenbauerin zu werden – genau wie ihre Eltern“, heißt es.

Mit einem treuen Löffel und einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet, interagiert ihr mit der Umgebung, löst Rätsel und besiegt irrwitzige Gegner. Musik ist dabei das Herzstück von Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale. „Das rhythmische Gameplay verbindet nahtlos die Erkundung, das Lösen von Rätseln und den Kampf. Jeder Taktschlag formt auf dieser Reise das Abenteuer und Spielende müssen dem Rhythmus folgen, um durch die Welt zu navigieren, neue Wege freizuschalten und Kayas Fähigkeiten zu stärken.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale, Bandai Namco