Von NieR und Octopath inspiriert: Neues Open-World-RPG in 3D-Pixel-Optik ist finanziert

Ein bisschen NieR, etwas Octopath Traveler und dazu eine offene Welt in ungewöhnlicher 3D-Pixel-Optik: Das Indie-RPG EthrA hat sein Finanzierungsziel auf Kickstarter erreicht und damit auch eine Umsetzung für Nintendo Switch 2 gesichert.

Das Zwei-Personen-Team von StoneLab Games benötigte rund 47.000 US-Dollar für die Finanzierung und konnte dieses Ziel inzwischen erreichen. Läuft die weitere Entwicklung nach Plan, soll EthrA ungefähr im April 2028 erscheinen. Die EntwicklerInnen nennen auf ihrer Kickstarter-Seite unter anderem NieR und Octopath Traveler als Inspirationen.

Zwei HeldInnen gleichzeitig

Im Mittelpunkt stehen Bob, ein Bauernjunge auf der Suche nach einem aufregenderen Leben, und Veil, ein verlorenes Kind einer seltenen Spezies mit besonderer Affinität zur Magie. Gemeinsam reisen sie durch einen Kontinent voller Ruinen, Städte und Geheimnisse und stoßen dabei auf eine Lüge, die bereits seit tausend Jahren besteht.

Eine Besonderheit ist das Kampfsystem, denn beide Charaktere werden gleichzeitig kontrolliert. Bob übernimmt den Nahkampf, während Veil Zauber und Verstärkungen beisteuert. Veil kann auf Bobs Rücken bleiben, wodurch beide praktisch als Einheit gesteuert werden. Alternativ setzt ihr ihn ab und gebt ihm eigene Befehle. Dadurch müssen Gegner ihre Aufmerksamkeit auf zwei Ziele verteilen – allerdings kann Veil dann auch leichter ausgeschaltet werden. Ein optionaler Automatikmodus soll die Steuerung erleichtern.

Nicht nur kämpfen

Abseits der Kämpfe setzt EthrA stark auf Erkundung und ruhigere Aktivitäten. Angeln, Kochen, Landwirtschaft, Crafting und der Ausbau des eigenen Zuhauses gehören ebenfalls zum Spiel. Gesammelte Ressourcen lassen sich unter anderem zur Herstellung von Gegenständen und zur Verbesserung der Ausrüstung einsetzen.

Hinter allem steht die namensgebende Energie EthrA. Sie wird von gigantischen Monolithen einer verschwundenen antiken Zivilisation erzeugt und bildet eine wichtige Energiequelle der Welt. Harmlos ist sie jedoch nicht: Eine zu hohe Konzentration kann bei Lebewesen eine unheilbare Kristallisierung auslösen, die sich nach ihrem Beginn immer weiter im Körper ausbreitet.

Bis zum geplanten Veröffentlichungszeitraum ist noch reichlich Zeit. Laut Informationen auf der Kickstarter-Seite sollen neben der Version für die „Switch 2“ auch eine Version für die PlayStation 5 und den PC via Steam kommen. Ob die Playstation-Version auch an ein Finanzierungsziel gekoppelt ist, geht nicht nicht hervor. Zumindest soll es auch deutsche Texte geben.

Der Trailer:

via GoNintendo, Bildmaterial: EthrA, StoneLab Games