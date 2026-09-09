Pokémon Pokopia wird modisch: Der nächste DLC lässt euch eure Pokémon schick machen

Auch Pokémon Pokopia durfte bei der heutigen Nintendo Direct nicht fehlen. Nintendo und The Pokémon Company gewährten einen neuen Einblick in den zweiten Teil des Erweiterungspasses.

Nachdem es zuvor mit Blubbmeria ein neues Gebiet zu entdecken gab, dürfen sich diesmal vor allem die Pokémon selbst in Schale werfen. Im Mittelpunkt stehen nämlich neue Accessoires, mit denen ihr Ditto und die anderen Pokémon ausstatten könnt.

Sonnenbrillen, Schleifen und neue Pokémon

Im kurzen Trailer wurden drei Arten von Accessoires genauer vorgestellt: Sonnenbrillen, Schleifen und Fliegen. Diese können nicht nur von Ditto, sondern auch von jedem anderen Pokémon im Spiel getragen werden.

Doch bei der neuen Garderobe bleibt es nicht. Gleichzeitig wurden weitere Pokémon für die Erweiterung bestätigt. Dodu, Eneco und Rutena werden mit dem zweiten DLC-Teil Einzug in Pokémon Pokopia halten.

Auf einen konkreten Termin müssen Fans allerdings weiterhin warten. Der zweite Teil des Erweiterungspasses soll nach wie vor im Laufe des Jahres 2026 erscheinen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo