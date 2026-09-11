Delfine, Insel-Champs und Schnappschüsse: So kehrt Wuhu Island auf Switch 2 zurück

Zurück nach Wuhu Island: Auch Nintendo Switch Sports Resort bekam während der heutigen Nintendo Direct einen neuen Trailer spendiert. Lange dauert es bis zur sportlichen Rückkehr nicht mehr, denn der neueste Ableger der Reihe erscheint bereits am 22. Oktober 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

VeteranInnen dürften die Insel natürlich bestens kennen. Wuhu Island war bereits der Schauplatz von Wii Sports Resort und wird nun erneut zum großen digitalen Sportplatz.

Zwölf Sportarten und eine ganze Insel

Insgesamt stehen zwölf Sportarten zur Auswahl. Dabei geht es allerdings nicht nur darum, möglichst viele Bestleistungen aufzustellen. SpielerInnen können mit Delfinen schwimmen, sogenannte Spocco-Fotos sammeln und sich mit den Insel-Champs messen.

Auch die Erkundung spielt wieder eine Rolle. Mit dem Skateboard und im Meer könnt ihr Wuhu Island und seine Umgebung genauer unter die Lupe nehmen. Der neue Trailer vermittelt davon jetzt noch einmal einen ausführlicheren Eindruck. Zudem gab es noch eine ausführliche Gameplay-Session im anschließenden Nintendo Treehouse.

Nintendo Switch Sports Resort erscheint am 22. Oktober auch physisch für Switch 2. Die Handelsversion könnt ihr bei Amazon* vorbestellen. Im Nintendo Store* winkt sogar ein Bonus in Gestalt eines Turnbeutels.

Der neue Trailer:

Treehouse-Ausschnitt:

Bildmaterial: Nintendo Switch Sports Resort, Nintendo