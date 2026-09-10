Das Star Fox Remake bekommt kostenlos neue Inhalte für den Mehrspieler-Modus

Zwei Monate ist das Star Fox Remake für die Switch 2 inzwischen auf dem Markt, jetzt legt Nintendo nach. In der Nintendo Direct wurde ein Update für den 30. September 2026 angekündigt, welches vor allem neue Inhalte im Schlacht-Modus bringen wird.

Kern des Updates ist der 4-Spieler-Splitscreen-Modus mit drei neuen Stages, welche komplett unterschiedliche Missionen beinhalten. Auf Katina ist euer Ziel, die Plattformen zu kontrollieren und die Gegner mit dem Laser ins Visier zu nehmen.

Sector X bietet dagegen etwas klassischere Weltraum-Action. Hier müssen Asteroiden zerstört werden, während ihr Energiewellen ausweichen müsst. Auf Venom dagegen könnt ihr nur gewinnen, wenn ihr die Datenmodule scannt, während euch tödliche Energieimpulse vom Himmel holen wollen.

Die drei neuen Stages sind auch im Online-Kampf mit bis zu 4 SpielerInnen auf einer Konsole spielbar. Auch per GameShare werden sie spielbar sein – sowohl lokal als auch online.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Star Fox, Nintendo, Velan Studios