Klassiker von Rare: Dino-Abenteuer mit Zelda-Vibes ist auf der Switch 2 gelandet

Star Fox Adventures ist ab sofort über Nintendo Switch Online (GameCube-Bibliothek) auf der Switch 2 spielbar, wie Nintendo in der Direct in dieser Woche bekannt gab. Das Spiel ist ein echter Klassiker auf dem GameCube.

Das klassische, meist auf dem Boden stattfindende Action-Adventure auf einem Dinosaurier-Planeten hat starke Zelda-Anleihen und wurde ursprünglich von Rare (Banjo-Kazooie) entwickelt. Die Entwicklungsgeschichte ist dabei etwas chaotisch: Das Gamecube-Spiel begann als N64-Titel mit dem Namen Dinosaur Planet.

Star Fox Adventures blieb durch den späteren Kauf von Rare durch Microsoft das einzige von Rare entwickelte Spiel für Nintendos GameCube. Rare orientierte sich dabei stark an Ocarina of Time und plante, mit den Charakteren Sabre und Krystal einen von Nintendo unabhängigen Titel zu entwickeln.

Doch laut Überlieferungen schlug Shigeru Miyamoto vor, das Projekt auf den GameCube zu verschieben und in das Star-Fox-Universum zu integrieren – nicht zuletzt, weil die Ähnlichkeit zwischen Sabre und Fox McCloud auffiel.

Die N64-Version tauchte später als Beta auf einer Entwicklercartridge auf und wurde von der Community in einen spielbaren Zustand gebracht, welcher mit ein wenig Aufwand und entsprechender Hardware auch auf einem originalen Nintendo 64 gespielt werden kann.

Ab sofort könnt ihr also den Action-Adventure-Klassiker als Teil der Classics-Bibliothek spielen. Für Abonnenten eine nette Erweiterung der Retro-Bibliothek, inklusive der typischen Online-Features des Services.

Der neue Trailer:

via Nintendo, Wikipedia, Bildmaterial: Star Fox Adventures, Nintendo, Rare