Fight your way: „Dragon Ball“-Fans dürfen im neuen Abenteuer so individuell wie nie sein

Erst im April kündigte Bandai Namco gemeinsam mit Entwickler Dimps an, was hinter dem Dragon Ball New Game Project AGE 1000 steckt. Man stellte das Projekt als Dragon Ball Xenoverse 3 vor, das 2027 für PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen soll.

Und das durfte bei der State of Play Japan natürlich nicht fehlen. Bandai Namco präsentierte bei dieser Gelegenheit einen neuen Trailer, der die individuellen Kampfstile in den Fokus rückt. Das Video zeigt, „wie Spielende ihren eigenen, individuellen Avatar erschaffen können, während sie sich auf die Mission begeben, die Zukunft zu retten.“

Fans können dabei aus „sechs einzigartigen Rassen wählen – darunter Erdlinge, Saiyajins, Namekianer, die Frieza-Rasse, Majin und die neu eingeführten Androiden –, um ihre idealen Kämpfer zu erschaffen.“ Aussehen, Bewegungen und Techniken können angepasst werden, um eigene Superkämpfer zu erschaffen.

Xenoverse 3 knüpft nach zehn Jahren an den Vorgänger an und lädt Fans dazu ein, „West City – eine lebhafte neue Kulisse im Jahr 1000 – zu erkunden und neue Geschichten zu erleben. Als Mitglieder des Großen Sajyajin-Trupps kämpfen Spielende an der Seite ihrer Verbündeten, während sich mysteriöse Ereignisse zu entfalten beginnen.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dragon Ball Xenoverse 3, Bandai Namco, Dimps