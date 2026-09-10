Auf den Termin folgt der nächste Trailer: So sieht Professor Laytons großes Comeback aus

Mit rund einer Stunde Verspätung schaffte es Level-5 dann doch noch, seine zweite große Präsentation des Jahres abzuhalten. Die LEVEL5 VISION 2026 II lieferte wieder allerlei Neuigkeiten aus dem Spielekosmos des japanischen Publishers. Natürlich durfte dabei auch Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes nicht fehlen.

Erst gestern hatte Level-5 im Rahmen der Nintendo Direct einen neuen Trailer veröffentlicht und damit endlich den Veröffentlichungstermin enthüllt. Bereits am 10. Dezember 2026 geht das nächste Rätselabenteuer los. Geplant ist eine Veröffentlichung für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 sowie PCs via Steam.

Noch mehr Rätsel und ein besonderer Song

Während der LEVEL5 VISION 2026 II gab es nun einen etwas ausführlicheren Blick auf das Abenteuer. Zu sehen waren erneut die Stadt, ihre BewohnerInnen und natürlich zahlreiche Rätsel, die Professor Layton auf seiner Reise erwarten.

Für diese zeichnet die japanische Rätselschmiede QuizKnock verantwortlich. Die Aufgaben sollen dabei insbesondere jene typischen „Aha!“-Momente erzeugen, für die die Reihe seit jeher bekannt ist.

Auch musikalisch hatte die Präsentation etwas zu bieten. Zu hören war das Theme „The New World“, für das sich der langjährige Studio-Ghibli-Komponist Joe Hisaishi verantwortlich zeichnet. Gesungen wird das Stück von Lilas.

Bis zum Wiedersehen mit Professor Layton dauert es nun nicht mehr allzu lange: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes erscheint am 10. Dezember 2026. Das Spiel wird bei auf der „Switch 2“ leider als Game-Key-Card kommen. Eine richtige physische bekommt aber immerhin die Version für die erste Switch.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5