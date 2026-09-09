Man muss ein Spiel nicht spielen, um Fan davon zu sein – findet SEGA

Muss man ein Spiel eigentlich selbst spielen, um Fan davon zu sein? Für SEGA offenbar nicht. Präsident und COO Shuji Utsumi sprach im Interview mit The Nikkei, übersetzt von Automaton Media über eine interessante Entwicklung: Das Unternehmen beobachtet zunehmend Fans seiner Marken, die die dazugehörigen Spiele selbst überhaupt nicht spielen.

Als Beispiel nennt Utsumi Like a Dragon. Viele Fans lernen die Geschichten und Charaktere demnach über offizielle YouTube-Inhalte oder Streams bekannter Content-CreatorInnen kennen. Trotzdem kaufen sie Merchandise und beschäftigen sich intensiv mit der Marke. Bei Like-a-Dragon-Merchandise sollen etwa 60 bis 70 Prozent der KundInnen Frauen sein.

Für SEGA sind auch sie „Gamer“

Utsumi betont, dass SEGA auch Menschen als Fans und „Gamer“ betrachtet, die ein Spiel niemals selbst gespielt haben. Teilweise könne deren Engagement für eine Marke sogar höher ausfallen als bei Fans, die tatsächlich selbst spielen. Was SEGA dabei konkret unter Engagement versteht, führte Utsumi allerdings nicht weiter aus.

Für das Unternehmen unterstreicht die Entwicklung vor allem die Bedeutung seiner „Transmedia-Strategie“. SEGA möchte seine bekannten Marken längst nicht mehr ausschließlich über Videospiele verbreiten, sondern unter anderem über Filme, Merchandise und andere Medien. Damit entstehen neue Einstiegspunkte in Serien wie Like a Dragon – selbst wenn das eigentliche Videospiel dabei manchmal gar nicht mehr der erste Kontakt ist.

Was ist eure Meinung dazu? Kann man auch Fan einer Serie oder eines einzelnen Spiels sein, ohne es je selbst gespielt zu haben? Habt ihr selber vielleicht noch ein paar weitere Beispiele?

via Automaton Media, Bildmaterial: Like a Dragon: Infinite Wealth, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio