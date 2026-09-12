Bis zum God-Rang: Fantasy Life i bekommt mit „The Celestial Express“ jede Menge Nachschub

Nach dem großen Update im vergangenen Jahr ist bei FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin noch lange nicht Schluss. Im Rahmen der LEVEL5 VISION 2026 II kündigte Level-5 mit The Celestial Express einen neuen kostenpflichtigen DLC an. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang allerdings noch nicht.

Level-5-CEO Akihiro Hino verspricht eine Erweiterung, die mit zahlreichen neuen Inhalten gefüllt sein soll. Dazu gehören gleich zwei zusätzliche Leben: „God-in-Training“ und „God“. Für jedes Leben warten neue Herausforderungen, über die SpielerInnen schließlich den höchsten Rang erreichen können.

Neue Ausrüstung, Crafting und ein besonderes Reittier

Auch das Crafting-System wird erweitert. Künftig lassen sich aus demselben Rezept Gegenstände mit unterschiedlichen Designs herstellen. Einige Items aus den neuen „God Recipes“ können zudem spezielle God Skills besitzen, wodurch sich verschiedene Kombinationen aus Aussehen und Fähigkeiten ergeben.

Neu sind außerdem Waffen, Rüstungen und Outfits, die auf euren BegleiterInnen basieren. Mit den sogenannten Wingmates kommt zusätzlich eine komplett neue Accessoire-Kategorie hinzu. Diese kleinen Begleiter fliegen neben euch her und unterstützen euch auf euren Abenteuern.

Besonders ungewöhnlich klingt das neue Spezial-Reittier. Dieses lässt sich mit Teilen ausstatten, die von God-Rang-Leben hergestellt werden. Dadurch verändern sich sowohl sein Aussehen als auch seine Werte – und sogar Angriffe vom Rücken des Reittiers aus sollen möglich sein.

Noch mehr für die eigene Fantasy-Welt

Darüber hinaus bringt The Celestial Express neue Möbelsets und Hausdesigns sowie zusätzliche Monster und sammelbare Ressourcen mit. Mit der God Crown wird außerdem eine neue Stufe oberhalb der bisherigen Gold Crown eingeführt.

FANTASY LIFE i wurde bereits im vergangenen Jahr mit einem umfangreichen Update erweitert. Auch die zuvor angekündigte Mobile-Version für iOS und Android ist inzwischen seit einigen Monaten erhältlich.

FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin ist für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch, PCs via Steam sowie iOS und Android erhältlich. Wann The Celestial Express erscheint, möchte Level-5 zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Ausschnitt aus der VISION 2026 II:

via Gematsu, Bildmaterial: Fantasy Life i: Die Zeitdiebin, Level-5, Level-5 Osaka