Das neue Kirby-Abenteuer für Nintendo Switch 2 führt euch in eine frei erkundbare Welt

Das „one more thing“ der heutigen Nintendo Direct war überraschend ein brandneues Kirby-Abenteuer. Diesmal verschlägt es Kirby mit all seinen verschluckten Künsten in eine Welt, die ziemlich offen anmutet und die frei erkundet werden kann.

Das neue Abenteuer erscheint (auch) als Teil der Feierlichkeiten zu einem besonderen Jubiläum. Kirby feiert im kommenden Jahr nämlich seinen 35. Geburtstag. Seinen Anfang nahm der damals noch weiße Kirby im „Dream Land“ anno 1992 auf dem Game Boy.

Die Pressemeldung wird zum neuen Spiel kaum konkreter: „Kirby steht ein neues 3D-Abenteuer bevor. Die SpielerInnen erkunden nach Belieben eine weitläufige Welt und setzen Kirbys Kopierfähigkeiten auf kreative Weise ein.“

Kirby and the World Beyond wird exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen. Mit dem Frühjahr 2027 gibt es dafür zumindest schon einen groben Zeitraum. Freut ihr euch schon auf Kirbys neue Abenteuer?

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Kirby and the World Beyond, Nintendo