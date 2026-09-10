Yo-kai Watch 2 kehrt zurück – und Level-5 hat mehr als nur neue Grafik für das Remake geplant

Mit Yo-kai Watch 2: Haunted Domain kehrt einer der beliebtesten Ableger der Reihe als Remake für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und PC zurück. Einen Veröffentlichungstermin hatte Level-5 bei der Ankündigung noch nicht im Gepäck.
Dafür gab es gestern bei der Nintendo Direct der erste Teaser bereits einen Vorgeschmack auf die grafische Generalüberholung. Bei der heutigen LEVEL-5 VISION 2026 II legte das Studio nun mit einem etwas ausführlicheren Trailer nach.
Mehr als nur eine hübschere Neuauflage
Level-5 möchte all das bewahren, was Yo-kai Watch 2 seinerzeit auszeichnete. Gleichzeitig wird die Grafik von Grund auf überarbeitet. Ebenso entstehen neue Features, zusätzliche Story-Inhalte und neue Yo-kai. Haunted Domain soll damit deutlich mehr werden als eine rein optische Neuauflage.
Inzwischen ist zumindest klarer, wie Level-5 mit den verschiedenen Versionen umgehen möchte. Haunted Domain soll die Abenteuer aus Yo-kai Watch 2: Knochige Gespenster, Kräftige Seelen und Geistige Geister weiterentwickeln und diese mit überarbeiteter Grafik sowie neuen Inhalten ergänzen.
Erneut begleitet ihr Nathan, der sich mit zahlreichen Yo-kai anfreundet und allerlei mysteriösen Ereignissen nachgeht. Neben neuen Story-Inhalten deutet Level-5 auch bislang unbekannte Yo-kai an. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Der Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: Level-5
1 Kommentar
Freue mich auf jeden Fall, mal wieder etwas von Yo-kai Watch zu sehen, auch wenn es „nur“ ein Remake ist. Ich mochte den Stil der DS-Spiele damals ziemlich gerne und fand gerade die Einbindung des Touchscreens für die Reihe ganz passend. Bin gespannt, wie sie das hier umsetzen und wie sich das Ganze am Ende spielt.
Gut fände ich außerdem, wenn wirklich die Inhalte aller drei ursprünglichen Versionen berücksichtigt werden. So wie ich den Text verstehe, scheint das ja zumindest die Richtung zu sein. Dazu noch neue Story-Inhalte und neue Yo-kai – da bin ich durchaus gespannt, was Level-5 daraus macht.
Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Gerade weil Yo-kai Watch inzwischen doch schon eine ganze Weile etwas kürzergetreten ist, finde ich es schön, die Reihe mal wiederzusehen.
Vielleicht gibt's ja irgendwann den 4. Teil in überarbeiteten Version bei uns noch im Westen 😅