Yo-kai Watch 2 kehrt zurück – und Level-5 hat mehr als nur neue Grafik für das Remake geplant

Mit Yo-kai Watch 2: Haunted Domain kehrt einer der beliebtesten Ableger der Reihe als Remake für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und PC zurück. Einen Veröffentlichungstermin hatte Level-5 bei der Ankündigung noch nicht im Gepäck.

Dafür gab es gestern bei der Nintendo Direct der erste Teaser bereits einen Vorgeschmack auf die grafische Generalüberholung. Bei der heutigen LEVEL-5 VISION 2026 II legte das Studio nun mit einem etwas ausführlicheren Trailer nach.

Mehr als nur eine hübschere Neuauflage

Level-5 möchte all das bewahren, was Yo-kai Watch 2 seinerzeit auszeichnete. Gleichzeitig wird die Grafik von Grund auf überarbeitet. Ebenso entstehen neue Features, zusätzliche Story-Inhalte und neue Yo-kai. Haunted Domain soll damit deutlich mehr werden als eine rein optische Neuauflage.

Inzwischen ist zumindest klarer, wie Level-5 mit den verschiedenen Versionen umgehen möchte. Haunted Domain soll die Abenteuer aus Yo-kai Watch 2: Knochige Gespenster, Kräftige Seelen und Geistige Geister weiterentwickeln und diese mit überarbeiteter Grafik sowie neuen Inhalten ergänzen.

Erneut begleitet ihr Nathan, der sich mit zahlreichen Yo-kai anfreundet und allerlei mysteriösen Ereignissen nachgeht. Neben neuen Story-Inhalten deutet Level-5 auch bislang unbekannte Yo-kai an. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Level-5