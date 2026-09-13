Diablo V und eine Netflix-Serie enthüllt – und endlich gibt’s Diablo IV für Switch 2

Blizzard Entertainment hat bei der BlizzCon am Wochenende Diablo V angekündigt. „Die nächste Ära“ von Diablo beginnt demnach im Frühling 2029 – Diablo-Fans haben also noch einige Wartezeit vor sich.

Diablo V wird euch in eine Welt werfen, die düsterer ist als je zuvor – denn es spielt in einer Welt, in der Diablo die Oberhand gewonnen hat. „Sanktuario ist gefallen. Diablo hat gesiegt. SpielerInnen müssen der alles bestimmenden Frage in diesem neuen Kapitel auf den Grund gehen: Zu was musst du werden, wenn die Welt bereits gefallen ist?“

Typisch: Viel mehr als einen ersten Cinematic-Trailer sehen wir von Diablo V noch nicht. Bei einem Panel im Rahmen der BlizzCon bestätigte man immerhin den Demon Hunter, den Monk und den neuen Plague Knight als Klassen.

Bis wir die sehen, müssen wir wohl noch ein wenig warten. Diablo-Fans dürfen sich auch auf neue Inhalte zu Diablo IV freuen, die nun bis 2029 aber sicherlich zurückgefahren werden. Konkret läutet man die Saison des Höllenerbes am 15. September ein.

Diablo IV und Netflix

Dabei bringt man die Großen Übel und Deckard Cain zurück, „zusammen mit Belohnungen und Ausrüstung, die von jeder Ära Diablos inspiriert sind.“ Außerdem kündigte man die Amazone als neue Klasse für Diablo IV an, die in der ersten Jahreshälfte 2027 an den Start gehen soll.

Auf die dürfen sich dann auch Nintendo-Fans freuen, denn Blizzard machte die „Switch 2“-Version von Diablo IV: Age of Hatred endlich offiziell. Am 15. September erscheint diese Version, die Cross-Play und plattformübergreifenden Fortschritt bietet.

Für die außerdem angekündigte Netflix-Serie zu Diablo braucht’s keine Switch 2, nur einen Fernseher. Zur Serie gibt es keinerlei Details oder Einblicke, wir wissen lediglich, dass es sich um eine animierte Serie handeln wird.

Diablo V angekündigt:

via Gematsu, Blizzard, Bildmaterial: Diablo V, Blizzard Entertainment