Das für viele Fans spannendste neue Level-5-Game wird schon wieder verschoben

Angekündigt wurde Decapolice beim „großen Level-5-Comeback“ im Februar 2023. Bei all den Fortsetzungen des Studios um Fantasy Life, Professor Layton und Inazuma Eleven galt Decapolice für viele Level-5-Fans als das spannendste der kommenden Spiele.

Ursprünglich sollte das Spiel sogar noch im selben Jahr, also 2023, erscheinen. Daraus wurde bekanntlich nichts. Das Projekt erwies sich als deutlich größer als zunächst geplant und wurde schließlich bis 2026 verschoben. Nun kommt mindestens ein weiteres Jahr Wartezeit hinzu.

Diese Geschichte kennen wir inzwischen: Decapolice wird nämlich erneut verschoben. Das ambitionierte Detektiv-RPG von Level-5 soll nun erst 2027 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PCs via Steam veröffentlicht werden.

Immerhin gibt es ein Lebenszeichen in Form eines neuen Trailers – und BesucherInnen der Tokyo Game Show 2026 können vom 17. bis 21. September sogar selbst Hand anlegen. Level-5-CEO Akihiro Hino räumt ein, dass die Fertigstellung einige Zeit in Anspruch nimmt. Das Team wolle dafür aber ein wirklich einzigartiges Spielerlebnis abliefern.

In der Rolle eines Detektivs

SpielerInnen übernehmen die Rolle des jungen Detektivs Harvard Marks vom Broadstone Police Department. Mithilfe von DECASIM können Tatorte in einer virtuellen Welt rekonstruiert werden. Dort sammelt ihr Beweise, befragt Beteiligte und setzt anschließend die gefundenen Informationen auf einem Case Board zusammen, um TäterInnen zu identifizieren.

Dabei bleibt es nicht bei klassischer Detektivarbeit: Ermittlung, Schlussfolgerung, Verhaftung und Kämpfe sollen ineinandergreifen. Zusätzlich warten optionale Case Missions mit weiteren Fällen. Bei deren Konzeption arbeitet Level-5 mit SCRAP, den MacherInnen hinter verschiedenen Real-Escape-Games und immersiven Erlebnissen, zusammen.

Wann genau die lange Reise von Decapolice schließlich endet, bleibt abzuwarten. Für den Moment lautet das neue Ziel jedenfalls: 2027.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Decapolice, Level-5