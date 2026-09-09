Shadowdrop: Spin-off aus der Final Fantasy VII Compilation erscheint heute für Switch 2

Noch ein Trailer zu Final Fantasy VII Revelation … die letzten Tage waren ziemlich ergiebig, nicht wahr? Das Video bei der Nintendo Direct war dann auch ziemlich kurz und präsentierte am Ende den bereits bekannten Termin.

Fair enough, auch Nintendo will natürlich ein Stück der Remake-Trilogie für den Direct-Kuchen abhaben. Doch dann … Überraschung! Direkt im Anschluss kündigte Nintendo einen Ableger aus der Final Fantasy VII Compilation für Nintendo Switch 2 an.

Und nicht nur das – Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion ist sogar schon heute für Nintendo Switch 2 erhältlich. Klassischer Shadowdrop also. Bei „Reunion“ handelt es sich um das 2022 veröffentlichte Remaster von Crisis Core, das bereits für PlayStation, Xbox, PCs und auch Nintendo Switch erschienen ist.

Zu den Neuerungen des Remasters gehörten bereits eine vollständige Überarbeitung der Grafik in HD, ein neu arrangierter Soundtrack, vollständig vertonte Dialoge in Englisch und Japanisch sowie ein aktualisiertes Kampfsystem. In unserem Test kam das Remaster ziemlich gut weg!

Die Switch-Version ist bereits ohne bekannte Probleme mit der Switch 2 kompatibel. Die native „Switch 2“-Version dürfte technisch natürlich profitieren. Technische Details werden folgen. Ob es eine Handelsversion gibt und vor allem einen Upgrade-Pfad für Besitzende der Switch-Version – da glänzte Square Enix zuletzt bekanntlich nicht –, wird sich zeigen. Wir aktualisieren diesen Beitrag, sobald Details vorliegen.

Aus der Direct:

Der Crisis-Core-Trailer:

Bildmaterial: Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Square Enix