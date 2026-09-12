Konami bringt einen „Yu-Gi-Oh!“-Klassiker als Remake mit physischen Boni zurück

Konami hat Yu-Gi-Oh! Tag Force GX für Steam, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 angekündigt. Es handelt sich dabei um ein Remake des beliebten Karten-RPGs Yu‑Gi‑Oh! GX Tag Force 3 mit moderner Grafik und einem verbesserten Duelerlebnis.

Fans dürfen sich auf nostalgische Karte aus der Ära der Anime-Serie Yu-Gi-Oh! GX freuen. Und auf eine baldige Veröffentlichung, denn mit dem 16. Februar 2027 hat das Remake schon einen konkreten Termin.

Weniger erfreulich: Die physische Edition für Switch 2* ist eine Game Key Card und die Switch-Version ist offensichtlich eine „Code in the Box“-Fassung. Dicker Abturner für Fans des Haptischen, zumal die Handelsversion einen spannenden Bonus bietet: drei besondere Karten für das Sammelkartenspiel.

„Zwei davon erscheinen erstmals als physische Karten, 20 Jahre nach ihrem jeweiligen Debüt in der Anime-Serie Yu‑Gi‑Oh! GX“, führt Konami aus. Bei den Karten handelt es sich um Yubel (Starlight Rare) sowie Böser Kanon (Ultra Rare) und Zukunftsvision (Ultra Rare).

Zum Spiel selbst erklärt Konami: „Der Unterricht beginnt: Das Studentenleben an der Duellakademie bietet zahlreiche Möglichkeiten, das Gelände zu erkunden und Geheimnissen nachzugehen. Neue und überarbeitete Minispiele sorgen außerdem für abwechslungsreiche Aktivitäten außerhalb des Unterrichts.“

Im Online-Mehrspielermodus können Duellanten über „Casual Duel“ oder „Room Match“ sowohl Tag-Duelle als auch Duelle im 1-gegen-1-Format bestreiten. Ein neuer Galerie-Modus lässt Handlungsszenen aus GX Tag Force 1 und 2 aufleben.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Yu-Gi-Oh! Tag Force GX, Konami