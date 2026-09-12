Dieses JRPG vereint eine Pokémon-Designerin sowie „Grandia“-und „Tales of“-Macher hinter sich

KADATH hat Under Mythos angekündigt, das 2028 für PC-Steam und Switch erscheinen soll Das wird euch jetzt wahrscheinlich erstmal nicht abholen, aber lest weiter! KADATH ist ein brandneues Studio mit Sitz in Tokio, das von Yoichi Miyaji gegründet wurde, dem ehemaligen Producer von Lunar und Grandia.

Doch damit nicht genug. Bei KADATH vereint Yoichi Miyaji für die Entwicklung des Dark-Fantasy-RPGs Under Mythos auch noch weitere Veteranen der Branche, die unter anderem an Pokémon, Tales of the Abyss und mit ihm an Grandia und Lunar gewirkt haben.

Zu den Mitwirkenden zählen unter anderem die Pokémon-Designerin Atsuko Nishida, die beispielsweise Glumanda und seine Entwicklungen entworfen hat. Takumi Miyajima hat an den Szenarien mehrerer „Tales of“-Spiele gearbeitet, darunter Tales of the Abyss und Tales of Symphonia. Den Soundtrack steuern Noriyuki Iwadare (Grandia, Lunar und letzt Kirby Air Riders) bei.

Also, jetzt gespannt? Under Mythos erzählt die Geschichte einer Katze, die auf der Suche nach ihrer Mutter ist und dabei in eine fantastische Welt gerät. In einem Gasthaus trefft ihr auf mythische Gäste, bis die Welt aus den Fugen gerät. Die Story nimmt eine „Cosmic Horror“-Wendung und in folgenden Spielabschnitten erkundet ihr Dungeons, um zwischendurch zurück zum Gasthaus zu kommen und dieses zu verwalten.

„Ich habe viele Jahre damit verbracht, RPGs zu entwickeln, aber dieses Mal widmen wir uns einem wahrhaft unvorhersehbaren Hybrid-JRPG, in dem die Extreme von ‚Behaglichkeit‘ und ‚Wahnsinn‘ ineinanderfließen. Mit einem unglaublichen Team, das diese Welt zum Leben erweckt, hoffen wir, dass sich die Spieler auf ein Erlebnis freuen, das ihr Gefühl für die Realität ins Wanken bringen könnte“, kommentierte Miyaji.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Automaton Media, Bildmaterial: Under Mythos, KADATH