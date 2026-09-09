Alle Neuerungen auf einen Blick – das Remake zu Ocarina of Time wird kräftig modernisiert

Jetzt wissen wir endlich, wie Nintendo einen der größten Klassiker der eigenen Geschichte modernisieren möchte. Im Rahmen der Zelda-Jubiläums-Direct führte Serienproduzent Eiji Aonuma persönlich durch erste ausführliche Spielszenen aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2. Gleichzeitig steht nun fest: Das neu aufgelegte Abenteuer erscheint bereits am 5. November 2026.

Dabei beschränkt sich Nintendo keineswegs darauf, den Klassiker von 1998 lediglich hübscher aussehen zu lassen. Komplett überarbeitete Grafik, vertonte Zwischensequenzen, neue Steuerungsmöglichkeiten, Orchestermusik und zusätzliche Funktionen sollen Ocarina of Time behutsam modernisieren. Wir fassen zusammen, was sich im Remake alles ändert.

Hyrule soll nicht nur schöner aussehen

Die offensichtlichste Veränderung ist natürlich die Präsentation. Nintendo hat die Grafik komplett überarbeitet und verspricht deutlich detailliertere Umgebungen und Materialien. Hinzu kommen kürzere Ladezeiten, flüssigeres Gameplay, eine überarbeitete Soundkulisse und sinfonische Orchestermusik.

Auch Hyrule selbst soll lebendiger wirken. Charaktere haben mehr zu erzählen, Zwischensequenzen wurden erweitert und sind nun vollständig vertont. Zudem läuft der Tag-Nacht-Zyklus unabhängig davon weiter, in welchem Gebiet sich Link gerade befindet.

Gleichzeitig wurde die Steuerung modernisiert. Link kann nun frei springen und rennen, während sich die Kamera mit dem rechten Stick bewegen lässt. Spielaktionen sollen außerdem schneller umgesetzt werden. Trotz der Modernisierung bleibt das grundlegende Spielgefühl aber erkennbar Ocarina of Time.

Eine weitere neue Hilfe trägt den Namen „Spuren der Zeit“. Damit können SpielerInnen jederzeit nachvollziehen, was sie bereits erlebt haben und wo das nächste Ziel wartet. Ergänzend dazu gibt es einen großen Wandteppich, der sich mit fortschreitendem Abenteuer immer weiter mit neuen Details füllt.

In den Controller summen und die Okarina spielen

Eine der ungewöhnlichsten Neuerungen betrifft ausgerechnet die namensgebende Okarina. Erlernte Lieder lassen sich nicht nur auf klassische Weise spielen: Wer die Melodie in das Mikrofon der Konsole summt, kann sie ebenfalls auslösen. Das Spiel soll sogar auf Instrumente reagieren, darunter neue spielbare elektronische Okarinas, die künftig erscheinen sollen.

Auch ZELDA NOTES innerhalb der Nintendo Switch App wird speziell für Ocarina of Time erweitert. Dort wartet ein Tagebuch mit chronologisch erfassten Leistungen und Statistiken wie der Anzahl besiegter Gegner.

Bei der „Mythenforschung“ erhalten SpielerInnen wiederum Hinweisbilder auf ihrem Smart-Gerät und müssen damit bestimmte Orte in Hyrule aufspüren. Als Belohnung gibt es zusätzliche Notenblätter für die Okarina. Außerdem lässt sich auf dem Touchscreen eine virtuelle Okarina spielen. Eigene Notenblätter können erstellt und sogar über QR-Codes geteilt werden.

Wer sein Wissen über den Klassiker testen möchte, bekommt ebenfalls Beschäftigung: Ein Ocarina-of-Time-Quiz mit mehr als 2.000 Inhalten umfasst Fragen und Bilder rund um das Abenteuer. Einmal täglich darf kostenlos teilgenommen werden; mit im Spiel gesammelten Rubinen sind weitere Versuche möglich.

Auch SammlerInnen bekommen etwas Besonderes

Passend zur Veröffentlichung spendiert Nintendo der ersten Auflage der physischen Version eine besondere Verpackung mit strukturiertem Folienumschlag. Diese Variante wird allerdings nur erhältlich sein, solange der Vorrat reicht.

Neben dem Remake selbst hatte die Präsentation noch ein paar weitere Punkte zu bieten. Der Titel des kommenden Live-Action Films wurde enthüllt, ebenso eine neue Nintendo Switch 2 im Zelda Design mit passendem Zubehör, neue amiibo gibt es auch, dazu sogar noch ein neues Lego-Zelda-Set und eine Konzerttour wurde auch noch angekündigt. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November exklusiv für die Nintendo Switch 2.

via Nintendo, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo