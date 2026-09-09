Der Termin von Stellar Blade für Switch 2 hat’s in sich, aber Nintendo-Fans werden gut belohnt

Der Termin steht: Stellar Blade erscheint am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2. Das gab Entwickler Shift Up heute bekannt. Die Umsetzung für Nintendos Konsole war bereits während einer früheren Nintendo Direct bestätigt worden, bislang galt allerdings lediglich das allgemeine Zeitfenster 2026.

Damit sucht sich EVE allerdings einen durchaus prominenten Tag für ihre Rückkehr aus. Ebenfalls am 5. November erscheint nämlich das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2.

EVE landet im November auf der „Switch 2“

In Stellar Blade schlüpfen SpielerInnen in die Rolle von EVE, die von einer Weltraumkolonie auf die weitgehend zerstörte Erde geschickt wird. Ihre Mission besteht darin, den Planeten von den Naytiba zurückzuerobern und damit die Zukunft der Menschheit zu sichern.

Um euch trotz der gleichzeitigen Ankunft des populären Zelda-Remakes von EVE zu überzeugen, hat sich Shift Up einiges einfallen lassen. Zunächst kündigte Shift Up eine Kollaboration mit Bayonetta an. Der neue Trailer rückt die Geschichte, die Charaktere und das Storytelling des Spiels in den Fokus und gewährt einen ersten Einblick auf die Bayonetta-Inhalte.

„EVE erhält vier neue Couture-Outfits, die von Bayonetta inspiriert sind. Alle vier werden ab dem 5. November kostenlos für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und PC verfügbar sein. Drei der vier Outfits sind bereits im neuen Trailer zu sehen, das vierte wird zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt“, heißt es.

SammlerInnen werden zudem mit einer limitierten, physischen Steelbook Edition gelockt – und die ist wirklich physisch. „Die physische Version von Stellar Blade Complete Edition für Nintendo Switch 2 benötigt keinen zusätzlichen Download und keine Game-Key-Card – sämtliche Spieldaten sind vollständig auf der Cartridge enthalten.“

Wer mehr über die „Switch 2“-Umsetzung erfahren möchte, kann derweil auch einen Blick in unser Gamescom-Interview mit den EntwicklerInnen werfen. Dort konnten wir bereits einige interessante Eindrücke zur neuen Version sammeln.

Der neue Trailer:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Stellar Blade, Shift Up