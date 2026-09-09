Nintendo überrascht mit einem brandneuen 2D-Metroid für Switch 2

Für Metroid Prime 4: Beyond lief es kommerziell nicht ganz so überragend, wie Nintendo und Metroid-Fans gehofft haben. Kein Wunder nach der bekannten Odyssee der Entwicklung. Doch die Metroid-Reihe hat eine Zukunft.

Gerüchte dazu gab es in den letzten Monaten en masse. Dazu gehörte etwa ein Super Metroid Remake von MercurySteam. Ein Remake wird’s nicht, dafür aber ein brandneues 2D-Metroid.

Nintendo hat bei der heutigen Direct überraschend das brandneue Metroid Ravenous angekündigt. Mit dem 28. Januar 2027 gibt es sogar schon einen konkreten Termin, der nicht in der allzu fernen Zukunft liegt.

Dass Metroid Ravenous zu den 2D-Wurzeln zurückgekehrt, an denen sich zuletzt auch Metroid Dread erfolgreich versuchte, dürften viele Metroid-Fans wohl begrüßen. Der erste Trailer zeigt dabei auch schon jede Menge Gameplay.

Samus Aran wurde von unbekannten Angreifern verletzt und unter die Oberfläche verbannt. Wie gewohnt erwachen ihre Fähigkeiten aber allmählich wieder und sie kämpft sich nach oben. Auf ihrem Weg zur eigenen Rettung muss sie sich auch von ihren Gegnern ernähren, wie der Trailer verrät. Fressen oder gefressen werden.

Nach dem Video war noch nicht Schluss: Neben dem konkreten Termin gibt’s auch schon die nächsten amiibo-Figuren. Auch eine Special Edition zu Metroid Ravenous wurde vorgestellt. Sie enthält einen weiteren amiibo!

Special Edition und amiibo:

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Metroid Ravenous, Nintendo