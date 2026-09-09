Nintendo überrascht mit einem brandneuen 2D-Metroid für Switch 2

Für Metroid Prime 4: Beyond lief es kommerziell nicht ganz so überragend, wie Nintendo und Metroid-Fans gehofft haben. Kein Wunder nach der bekannten Odyssee der Entwicklung. Doch die Metroid-Reihe hat eine Zukunft.
Gerüchte dazu gab es in den letzten Monaten en masse. Dazu gehörte etwa ein Super Metroid Remake von MercurySteam. Ein Remake wird’s nicht, dafür aber ein brandneues 2D-Metroid.
Nintendo hat bei der heutigen Direct überraschend das brandneue Metroid Ravenous angekündigt. Mit dem 28. Januar 2027 gibt es sogar schon einen konkreten Termin, der nicht in der allzu fernen Zukunft liegt.
Dass Metroid Ravenous zu den 2D-Wurzeln zurückgekehrt, an denen sich zuletzt auch Metroid Dread erfolgreich versuchte, dürften viele Metroid-Fans wohl begrüßen. Der erste Trailer zeigt dabei auch schon jede Menge Gameplay.
Samus Aran wurde von unbekannten Angreifern verletzt und unter die Oberfläche verbannt. Wie gewohnt erwachen ihre Fähigkeiten aber allmählich wieder und sie kämpft sich nach oben. Auf ihrem Weg zur eigenen Rettung muss sie sich auch von ihren Gegnern ernähren, wie der Trailer verrät. Fressen oder gefressen werden.
Nach dem Video war noch nicht Schluss: Neben dem konkreten Termin gibt’s auch schon die nächsten amiibo-Figuren. Auch eine Special Edition zu Metroid Ravenous wurde vorgestellt. Sie enthält einen weiteren amiibo!
Special Edition und amiibo:
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Metroid Ravenous, Nintendo
5 Kommentare
Habe durch einen Chat gerade in einem Stream mitbekommen, das der Titel anscheinend schon gleaked war? 🤔
Das sieht schon richtig krass aus. Nochmal eine Steigerung zum Meisterwerk Dread, vor allem die Aggressivität. Das wird ein Fest.
JA da lass ich diesmal die Finger von. Der vorherige Teil ist für mich immer noch auf Platz 1 der schlechtesten Metroidvania die ich je gespielt habe. Vor allem die unbesiegbaren Gegner haben den spaß am erkunden komplett zerstört (muss man erstmal schaffen, einer der besten Sachen in diesem Genre zu versauen). Dann war die Wegfindung bescheiden und die Story war auch für die tonne. Also wenn das Spiel nich komplett anders ist und alles besser macht werde ich es auch nicht mal ausprobieren brauchen. Zum Glück kommen ja genug andere Metroidvania raus.
Das Spiel selbst war praktisch schon vor dem Release der Switch 2 bekannt^^ Der Titel wurde vor einiger Zeit mal geleakt, aber von dem Spiel selbst hatte man noch nichts gesehen. Daher dürfte immer noch genug Überraschung drin gewesen sein.
Sieht verdammt gut aus. MercurySteam hat zwei wirklich gute Metroid Spiele abgeliefert und dieses hier wird dann wohl auch von ihnen stammen. Es kann nur besser werden als das ziemlich verunglückte MP4 von Retro.
Mache mir etwas, Sorgen, dass Samus vielleicht zu viel reden könnte. Aber es wird denke ich nie wieder so eine Situation geben wie bei Other M, da hatte man ja beinahe den gesamte Charakter damals ruiniert, als man sie zum Simp für ihren Vorgesetzten gemacht hat und zeitgleich in den Rückblenden als jungen, nervigen Rookie dargestellt hat.
Es scheint so, als setze man die Ereignisse von Dread hier fort. Bin mir nicht sicher, ob es nochmal ein Äquivalent zu den Emmis geben wird. Ich würde es Nintendo zutrauen, alleine, um einfach nochmal zu zeigen, wie sie auf die Meinungen der Leute einen Scheiß geben Ich hatte mit denen 0 Probleme, aber grundsätzlich bin ich auch keiner, der das gleiche Gimmick zweimal braucht.
Wow freue mich riesig drauf! 😍😍