Konsole, Controller, Merchandise: Die ersten Vorbestellungen zu Zelda sind schon möglich

Die gestrige Nintendo Direct zu The Legend of Zelda bot letztlich eigentlich „nur“ das erste Gameplay zum Remake von Zelda: Ocarina of Time und viel zu wenige Informationen zum kommenden Kino-Film zu Zelda.

Und dennoch könnt ihr mit Leichtigkeit einen vierstelligen Betrag ausgeben, wenn ihr euch Konsole, Controller, Spiele und Merchandise holt, die in der guten halben Stunde präsentiert wurden. Und damit könnt ihr jetzt loslegen.

Die Nintendo Switch 2 anlässlich des 40. Jubiläums von The Legend of Zelda könnt ihr derzeit ebenso wie den Pro Controller für die Switch 2 bereits vorbestellen. Weitere Produkte ergänzen wir, sobald sie verfügbar werden.

Die Switch 2 zu Zelda:

Der Pro Controller:

im Nintendo Store* mit Aufsteller

bei Media Markt*

bei Saturn*

Zelda: Ocarina of Time – das Remake für Switch 2:

Noch offen sind unter anderem die beiden amiibo-Figuren zum jungen Link und der jungen Zelda, die allerdings erst 2027 erscheinen und damit wohl noch ein bisschen auf sich warten lassen. Auch ein neues „Ocarina of Time“-Set von LEGO mit Epona und Link gibt es, das noch keinen Termin hat.

Wir freuen uns außerdem auch auf eine elektronische und Okarina der Zeit und ein echtes Instrument, ein neues elektronisches Masterschwert und eine Figurenkollektion von Hasbro, aus der Ganondorf* (noch vorbestellbar) sowie Zelda* und Link* (beide ausverkauft) bei Amazon schon vorbestellbar sind oder waren.

Bilder zu den Produkten:

Bildmaterial: Nintendo