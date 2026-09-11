Wunderschön, aber grausam: Das neue Bilderbuch-Game von Nippon Ichi erscheint im Westen

Ein wunderschönes Bilderbuch, hinter dessen handgezeichneten Seiten sich eine ziemlich düstere Geschichte verbirgt: The Grimm Reapress and the Drearytale Monster schafft 2027 den Sprung in den Westen. NIS America übernimmt die Veröffentlichung für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Switch und PC via Steam.

Ganz neu ist das Abenteuer allerdings nicht. In Japan erschien es unter dem Namen Shinigami Hime to Ishokan no Kaibutsu bereits am 30. April. Entwickelt wurde der Titel vom Team hinter The Liar Princess and the Blind Prince und The Cruel King and the Great Hero, deren unverwechselbarer Bilderbuchstil auch beim neuen Abenteuer sofort wiederzuerkennen ist.

Eine Krankheit verwandelt Menschen in Bilderbücher

Im Mittelpunkt steht die junge Mono, deren Schwester an der mysteriösen Krankheit „Paper Mortis“ erkrankt. Diese verwandelt Menschen in Bilderbücher – während aus Bilderbüchern wiederum Monster werden können. Da die Krankheit als unheilbar gilt, verbündet sich Mono mit dem von Rache getriebenen Monster Mär und macht sich auf den Weg durch das sogenannte Libratarium, um ihre Schwester zu retten.

Dabei betreten SpielerInnen verschiedene Bilderbücher und erfahren die Geschichten der Mädchen, die zu diesen wurden. Neben der Erkundung warten Rätsel und Bosskämpfe auf Mono.

Einen konkreten Termin für die westliche Veröffentlichung gibt es bislang nicht. The Grimm Reapress and the Drearytale Monster erscheint 2027 mit japanischer Sprachausgabe und englischen Untertiteln.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Grimm Reapress and the Drearytale Monster, Nippon Ichi Software, NIS America