Zelda: Ocarina of Time bleibt Ocarina of Time – bekommt aber einige überraschende Neuerungen

Was haben wir nicht alles spekuliert und gemutmaßt? Pünktlich zum 40. Geburtstag der Zelda-Reihe hat Nintendo heute endlich ausführliche Neuigkeiten zum Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time präsentiert.

Nachdem die Neuauflage im Juni mit einem nur wenige Sekunden langen Teaser offiziell angekündigt wurde, gab es im Rahmen der speziellen Nintendo Direct nun erstmals richtig viel Gameplay zu sehen – und natürlich auch einen konkreten Termin!

Und durch die Präsentation führte niemand Geringeres als Serienproduzent Eiji Aonuma. Zu sehen waren unter anderem Links erste Schritte im Kokiri-Dorf, der Deku-Baum als erster großer Dungeon und natürlich das Kampfsystem. Selbst der berühmte Moment, in dem Link eine Truhe öffnet und der bekannte Jingle ertönt, durfte nicht fehlen.

Bewegungssteuerung, Okarina und neue Features

Grundsätzlich bleiben Links Bewegungen und bekannte Mechaniken wie das klassische Anvisieren von Gegnern erhalten. Hinzu kommen allerdings neue Möglichkeiten: Beim Zielen mit Pfeilen lässt sich etwa die Bewegungssteuerung des Controllers verwenden.

Besonders kurios: SpielerInnen können sogar in den Controller summen, um die Okarina zu spielen. So müsst ihr euch nicht mehr die Tastenfolge merken, sondern nur noch die Melodie. Mit einer echten Okarina, die es später im Nintendo Store gibt, lässt sich das sogar stilecht machen. Mit dem Instrument lassen sich wie im Original verschiedene Aktionen auslösen und unter anderem die Zeit beeinflussen.

Nintendo zeigte außerdem die Hyrule-Ebene und Hyrule-Stadt, in der es nun mehr Möglichkeiten zur Interaktion geben soll. Zwischen einzelnen Gebieten gibt es weiterhin Ladebildschirme – aus Ocarina of Time wird mit dem Remake also keine zusammenhängende Open World.

Neu ist zudem eine Art Tagebuch, das Links bisherige Abenteuer festhält. Ein Wandteppich füllt sich ebenfalls mit zunehmendem Storyfortschritt. Darüber hinaus wurde eine deutsche Sprachausgabe bestätigt. Die Zelda-Notes-App aus „Breath of the Wild“ kehrt mit einigen Features auch noch zurück.

Lange müssen Fans nach der ausführlichen Vorstellung nicht mehr warten: The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026. Seht unten die erste Gameplay-Präsentation. Außerdem gibt es einen etwas übersichtlicheren, 3-minütigen Trailer.

Das erste Gameplay:

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo