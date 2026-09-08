Zelda: Ocarina of Time bleibt Ocarina of Time – bekommt aber einige überraschende Neuerungen

Was haben wir nicht alles spekuliert und gemutmaßt? Pünktlich zum 40. Geburtstag der Zelda-Reihe hat Nintendo heute endlich ausführliche Neuigkeiten zum Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time präsentiert.
Nachdem die Neuauflage im Juni mit einem nur wenige Sekunden langen Teaser offiziell angekündigt wurde, gab es im Rahmen der speziellen Nintendo Direct nun erstmals richtig viel Gameplay zu sehen – und natürlich auch einen konkreten Termin!
Und durch die Präsentation führte niemand Geringeres als Serienproduzent Eiji Aonuma. Zu sehen waren unter anderem Links erste Schritte im Kokiri-Dorf, der Deku-Baum als erster großer Dungeon und natürlich das Kampfsystem. Selbst der berühmte Moment, in dem Link eine Truhe öffnet und der bekannte Jingle ertönt, durfte nicht fehlen.
Bewegungssteuerung, Okarina und neue Features
Grundsätzlich bleiben Links Bewegungen und bekannte Mechaniken wie das klassische Anvisieren von Gegnern erhalten. Hinzu kommen allerdings neue Möglichkeiten: Beim Zielen mit Pfeilen lässt sich etwa die Bewegungssteuerung des Controllers verwenden.
Besonders kurios: SpielerInnen können sogar in den Controller summen, um die Okarina zu spielen. So müsst ihr euch nicht mehr die Tastenfolge merken, sondern nur noch die Melodie. Mit einer echten Okarina, die es später im Nintendo Store gibt, lässt sich das sogar stilecht machen. Mit dem Instrument lassen sich wie im Original verschiedene Aktionen auslösen und unter anderem die Zeit beeinflussen.
Nintendo zeigte außerdem die Hyrule-Ebene und Hyrule-Stadt, in der es nun mehr Möglichkeiten zur Interaktion geben soll. Zwischen einzelnen Gebieten gibt es weiterhin Ladebildschirme – aus Ocarina of Time wird mit dem Remake also keine zusammenhängende Open World.
Neu ist zudem eine Art Tagebuch, das Links bisherige Abenteuer festhält. Ein Wandteppich füllt sich ebenfalls mit zunehmendem Storyfortschritt. Darüber hinaus wurde eine deutsche Sprachausgabe bestätigt. Die Zelda-Notes-App aus „Breath of the Wild“ kehrt mit einigen Features auch noch zurück.
Lange müssen Fans nach der ausführlichen Vorstellung nicht mehr warten: The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026. Seht unten die erste Gameplay-Präsentation. Außerdem gibt es einen etwas übersichtlicheren, 3-minütigen Trailer.
Das erste Gameplay:
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
22 Kommentare
Vllt. ist genau das der Witz an der Sache. Im Original ist Link automatisch gesprungen, jetzt muss man es aktiv machen. Heißt z.B. im Schattentempel den Weg mit den Guillotinen langzulaufen wird nun aktive Sprungpassage. Ist das vllt. die Idee? Hrmm...
Geh raus aus meinem Kopf! Das waren vorhin exakt meine Gedanken 🤣
Man kann mir sagen was man will... Da wurde sowas von teilweise mit KI gearbeitet... what the fuck... O.o beim Kokiri Dorf und bei Link selber erkennt man das recht deutlich. Das seht aus, als hät man der KI gesagt "lass es wie das neue Fable aussehen" und dann kam da diese Ungestalt bei raus... lol
Besonders deutlich wird es in der Stadt, die dagegen in einem komplett anderen Stil daher kommt. Die wurde wirklich von Menschenhand erschaffen. Besonders deutlich wirds bei der Szene, wo Link neben dem tanzenden Paar steht. Das Paar sieht fantastisch aus. Link dagegen, als ob er von der KI reingesetzt wurde...
Ich bin recht fassungslos, dass Nintendo sowas bei Zelda veranstaltet...
Ufff... Warum nicht einfach gleich alles, wie die Stadt selben vernünftig machen? ...
Am Ende wurde meine Erwartungshaltung enttäuscht zu werden sogar selber enttäuscht. Nicht mal nen Trailer zum Film gabs lol Das Highlight der Direct war das Video zu Beginn mit der wunderbaren Musik.
Werd jedenfalls auch alles zum Remake betreffende ignorieren... Wers mag, solls einen spaß damit haben. Bei mir selber ist selbst meine Enttäuschung enttäuscht xD Aber nun ja seis drum^^
Ich hatte mir noch nicht viel zum Interface angeschaut. Denn das verwahre ich mir bis morgen dann, wenn mein YouTube Feed dann 300 Videos anzeigt die "200 things you missed in the Ocarina of Time Trailer". 250 Videos davon alleine von GameXplain.
Ich bin aber mal so mutig und sage, da werden sie sich irgendwas überlegen. Man hat den Wassertempel ja sogar schon im Trailer gesehen, hatte mich überrascht^^
In der 3DS-Version war das super. Item-Wechsel on the fly über den Touchscreen. Vermutlich das große Argument für das 3DS Remake neben den grafischen Verbesserungen. So ähnlich funktionierte glaube ich auch das Item-Management in Resident Evil Deadly Silence. Ein Traum.
Ansonsten, man hat jetzt das Menü einmal gesehen im Trailer. Ich fand es per se etwas altbacken aber es wurde nicht lang genug gezeigt, damit ich mir nun ein Urteil bilden kann. Muss aber auch zugeben, bei der Präsentation von Aonuma war ich jetzt geistig öfters mal woanders.
Ich denke mir dann einfach mal, dass ich mich von meinem Temple of Light Dungeon verabschieden kann.
Naja, vielleicht ja im nächsten Ocarina of Time Remake.
Spoiler anzeigen
Edit: Zum Thema KI-Look (letzter Beitrag auf der vorherigen Seite von @Weird ) Das bezweifle ich dann doch. Wenn ich ehrlich bin, der Anfang im Kokiri Forest sieht kein bisschen so aus wie das neue Fable sondern ein zum verwechseln ähnlicher Stil von Fable Anniversary^^ Da ist man dann ja sogar auch noch als Kind unterwegs^^
Aber bis Nintendo sich zu so etwas nicht äußert, dass hier generative KI verwendet wurde, würde ich das erstmal zur Seite schieben. Es ist ein relativ spezieller Look mit dem wohl die meisten so nicht gerechnet haben. Zumal der Reveal-Trailer auch auf nen anderen Artstyle hat schließen lassen. Aber stand jetzt ist es einfach ungewohnt und mit KI wird das, hoffen wir mal, nichts zu tun haben.
Ganz nett, aber ich hatte mir mehr erhofft als ein Grafikupdate. Die Welt wirkt wegen der neuen Grafik kleiner als damals. Das FoD in der Steppe/Graslandschaft nicht so prall. 10-15-Link-Längen und man sieht das Nachladen der Vegetation. Das Cahra-Modell von Link ist schön detailliert aber allein seine Mütze scheint mehr details und Polygone zu haben als so mancher NPC. Das gesicht von der jungen zelda ist wohl ein Ausrutscher. Dafür fand ich die Waldszene sehr stimmig.
Ich werde jetzt sämtliches Material zu dem Titel meiden. Hatte vorhin einen offiziellen Trailer gesehen und dadrin mindstens 2 Gameplay Spoiler, jau leider total ... uncool.
Die Switch 2 Zelda Edition finde ich mega. Freue mich dennoch auf den 5.11.2026.
Sollte sich der Verdacht des KI Gedöns erhärten, dann lasse ich den Titel liegen. So etwas ist für mich die rote Linie, gerade bei Nintendo kann ich so etwas nicht akzeptieren.
Mir alles so egal, es sieht moderner aus und habe das Original nie gespielt. So werde ich es mir aber wohl geben xD.