Noch vor der Level-5-Show: Nintendo lässt die „Professor Layton“-Katze aus dem Sack

Es ist wieder Direct-Zeit: Nintendo lädt zur mittlerweile fast traditionellen September-Präsentation – und auch Level-5 ist mit von der Partie. Dabei gab es Neuigkeiten zu einem Spiel, auf das Fans inzwischen schon eine ganze Weile warten: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes.

Eigentlich steht bereits morgen eine eigene Präsentation von Level-5 an. Nintendo kam dem Entwickler nun allerdings zuvor und zeigte während der Direct einen neuen Trailer zum kommenden Rätselabenteuer.

Layton kehrt noch 2026 zurück

Neben neuen Eindrücken aus dem Spiel brachte der Trailer vor allem die Nachricht mit, auf die viele Fans gewartet haben: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes hat endlich ein konkretes Veröffentlichungsdatum.

Professor Layton und Luke kehren demnach am 10. Dezember 2026 für Nintendo Switch und Switch 2, PlayStation 5 sowie PC via Steam zurück. Damit schafft es das neue Abenteuer noch rechtzeitig in dieses Jahr.

Ob Level-5 bei der eigenen Präsentation morgen noch weitere Details zum Spiel im Gepäck hat, bleibt abzuwarten. Zumindest die wohl wichtigste Frage ist nach der Nintendo Direct aber bereits beantwortet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5