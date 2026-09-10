Pokémon trifft Nachtclub: Die „Elektrisierende Nacht“ findet in zwei Wochen statt

Was genau ist eigentlich Pokémon Elektrisierende Nacht? Unter dem Namen konnte man sich bei der Ankündigung im April zunächst wohl nur wenig vorstellen.

The Pokémon Company beschreibt das Event selbst folgendermaßen: „‚Elektrisierende Nacht‘ verschmilzt elektronische Tanzmusik (EDM) mit der vielseitigen Welt von Pokémon, was sich perfekt für all diejenigen eignet, die sich noch näher mit der Marke auseinandersetzen möchten.“

Parallel dazu gab es eigentlich einen neuen Teaser-Trailer, doch den hat The Pokémon Company wieder offline genommen. Vielleicht wegen des aggressiven Stroboeffekts? Da war mal was. Falls ihr wollt, findet ihr das Video noch bei Youtube.

Pokémon trifft auf Dance Music

Pokémon Elektrisierende Nacht findet jedenfalls gleich zweimal statt: am 24. Oktober 2026 im Intuit Dome in Los Angeles und am 10. November 2026 im The O2 in London. Versprochen werden spektakuläre visuelle Effekte, Überraschungen und natürlich jede Menge Dance Music. Mit dabei sind die Künstler Marshmello und Alison Wonderland. Für London sind aktuell noch Tickets ab 55 Pfund zuzüglich Gebühren erhältlich.

Eine etwas andere Pokémon-Großveranstaltung konnten Fans derweil bereits in Deutschland erleben. Am 1. und 2. August fand in Dresden das erste europäische „Strahlender Tag“-Event statt, gewissermaßen das Gegenstück zur Elektrisierenden Nacht. In der Rinne Dresden sollten sich die Teilnehmenden bei dem „großformatigen Erlebnis“ selbst „wie echte Pokémon-TrainerInnen“ fühlen können. Wart ihr vor Ort?

via The Pokémon Company, Bildmaterial: The Pokémon Company