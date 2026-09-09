Zelda geht 2027 auf große Welttournee – die Tourdaten inklusive Europa

Schon die ersten Töne zu Beginn der speziellen Zelda-Direct dürften bei so manchen Fans für Gänsehaut gesorgt haben. Wer die Musik aus The Legend of Zelda einmal mit einem großen Orchester live erleben möchte, bekommt 2027 die passende Gelegenheit: Das The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert geht auf Welttournee.

Auf dem Programm stehen zahlreiche nostalgische Stücke ebenso wie modernere Melodien aus 40 Jahren The Legend of Zelda. Los geht es am 23. Januar 2027 in Tokio, bevor die Tour anschließend durch Nordamerika, Europa und Australien zieht.

London, Stockholm und Co. – aber bislang kein Deutschland

Die Europatour startet am 3. April 2027 in London. In der berühmten Royal Albert Hall spielt das London Symphony Orchestra, eine weitere Vorstellung folgt dort am 4. April. Am 18. und 19. Juni gastiert das Jubiläumskonzert zudem in Stockholm. Im September folgen Edinburgh und Glasgow.

Weitere Stationen sind unter anderem Chicago, Melbourne, Sydney, Seattle, Houston und San Francisco. Der Ticketverkauf soll bereits im September 2026 beginnen, wobei sich die genauen Termine je nach Veranstaltungsort unterscheiden.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es für deutsche Zelda-Fans allerdings: Bislang wurde kein Konzert in Deutschland angekündigt. Ganz abschreiben sollte man eine deutsche Station aber noch nicht, denn weitere Städte und Länder sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Mehr Informationen findet ihr auf der offiziellen Website.

Ein kleiner Vorgeschmack:

via Nintendo, Bildmaterial: Nintendo