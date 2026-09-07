Paper Mario allein war wohl nicht genug – dieses Spiel packt noch Pokémon und Metroid dazu

Was kommt dabei heraus, wenn man Paper Mario mit Pokémon und einer Portion Metroidvania vermischt? Eine mögliche Antwort darauf liefert Stories of Somnia, ein neues handgezeichnetes Indie-RPG von Lydian Games und Publisher Monster Theater, das derzeit für PC entwickelt wird. Wer neugierig ist, kann es dank einer kostenlosen Demo auf Steam bereits ausprobieren.

Das Solo-Projekt befindet sich seit knapp zwei Jahren in Entwicklung und setzt auf rundenbasierte Kämpfe mit Timing-Mechaniken. Angriffe und Verteidigung hängen damit nicht ausschließlich von Menüs und Werten ab, sondern können durch das richtige Timing beeinflusst werden – hier werden die Paper-Mario-Einflüsse laut GameRant schon mal deutlich.

Pokémon trifft auf Metroidvania

Außerhalb der Kämpfe rückt dagegen die Erkundung in den Mittelpunkt. Neue Fähigkeiten öffnen zuvor unerreichbare Bereiche, während Zauber unter anderem genutzt werden, um Abgründe zu überwinden, Rätsel zu lösen oder versteckte Wege aufzudecken. Bereits vorgestellt wurden mit dem Duskwisp Forest, Mirror Lake und Moonpetal Hollow drei größere Regionen.

Von Pokémon könnte wiederum eine andere Idee kommen: Dreamkin sind sammelbare Kreaturen, die Protagonistin Lumia begleiten und an ihrer Seite kämpfen können. Die Geschichte beginnt im Lullaby Express und dreht sich anschließend um Lumias Verbindung zur titelgebenden Somnia sowie den mysteriösen Nebel „Gloam“, der Erinnerungen auslöschen und Verbündete gegeneinander aufbringen kann.

Einen Veröffentlichungstermin besitzt Stories of Somnia bisher nicht. Deutsche Texte sind leider auch bisher nicht bestätigt. Geplant ist das RPG für Windows, macOS und Linux. Die kostenlose Steam-Demo soll den Entwicklern derweil weiteres Feedback zu Kämpfen, Erkundung und dem allgemeinen Spielgefühl liefern.

Der Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Stories of Somnia, Monster Theater, Lydian Games