Dieses Persona-ähnliche RPG aus Japan schafft 2027 endlich den Sprung zu uns

In Japan ist das Action-RPG Villion: Code bereits seit Juni erhältlich. Jetzt steht überraschend fest: Auch westliche SpielerInnen dürfen sich noch ins Abenteuer stürzen. Idea Factory International bringt das von Compile Heart entwickelte Spiel 2027 nach Europa und Nordamerika.

Villion: Code erscheint hierzulande für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PCs via Steam. Gerade optisch und mit seinem Schulsetting dürfte der Titel bei so manchen Persona-Fans Erinnerungen wecken. Tatsächlich arbeiten auch einige Ex-Atlus-Veteranen an dem Spiel.

Schule, Monster und das Ende der Menschheit

Die Geschichte spielt in einer nahen Zukunft, in der die Menschheit kurz vor ihrer Auslöschung steht. Die Adhvan Resilience School wurde gegründet, um sich einer bevorstehenden Katastrophe entgegenzustellen. Dann greifen jedoch als GEMs bezeichnete Kreaturen die Bevölkerung an. Die gesamte Akademiestadt wird daraufhin von einer mysteriösen Blase eingeschlossen – eine Flucht ist nicht mehr möglich.

Spielerisch kombiniert Villion: Code Action-RPG-Kämpfe mit Erkundung und Story-Sequenzen. In zufällig generierten, röhrenförmigen 360-Grad-Dungeons kämpft ihr gegen GEMs und müsst verschiedene Hindernisse überwinden. Mit den sogenannten Genome Arms kann dabei zwischen Nah- und Fernkampfangriffen gewechselt und beides zu Kombos verbunden werden.

Hinter Villion: Code stehen einige bekannte Namen der japanischen Spielebranche. Produzent ist Kouji „Cozy“ Okada. Neben Okada sind übrigens weitere bekannte Ex-Atlus-Namen an Bord: Tadashi Satomi (Persona 1 & 2) kümmert sich um das Szenario, Tsukasa Masuko um die Musik, und das Charakterdesign stammt von Ilya Kuvshinov.

Villion: Code erscheint 2027 im Westen, wann genau, wissen wir aber bisher nicht. Eine physische PS5-Version ist auch für Europa geplant. In Japan ist das Spiel bereits seit dem 25. Juni erhältlich.

via Gematsu, Bildmaterial: Villion: Code, Idea Factory, Compile Heart, Gaia