Dieses Persona-ähnliche RPG aus Japan schafft 2027 endlich den Sprung zu uns

In Japan ist das Action-RPG Villion: Code bereits seit Juni erhältlich. Jetzt steht überraschend fest: Auch westliche SpielerInnen dürfen sich noch ins Abenteuer stürzen. Idea Factory International bringt das von Compile Heart entwickelte Spiel 2027 nach Europa und Nordamerika.
Villion: Code erscheint hierzulande für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PCs via Steam. Gerade optisch und mit seinem Schulsetting dürfte der Titel bei so manchen Persona-Fans Erinnerungen wecken. Tatsächlich arbeiten auch einige Ex-Atlus-Veteranen an dem Spiel.
Schule, Monster und das Ende der Menschheit
Die Geschichte spielt in einer nahen Zukunft, in der die Menschheit kurz vor ihrer Auslöschung steht. Die Adhvan Resilience School wurde gegründet, um sich einer bevorstehenden Katastrophe entgegenzustellen. Dann greifen jedoch als GEMs bezeichnete Kreaturen die Bevölkerung an. Die gesamte Akademiestadt wird daraufhin von einer mysteriösen Blase eingeschlossen – eine Flucht ist nicht mehr möglich.
Spielerisch kombiniert Villion: Code Action-RPG-Kämpfe mit Erkundung und Story-Sequenzen. In zufällig generierten, röhrenförmigen 360-Grad-Dungeons kämpft ihr gegen GEMs und müsst verschiedene Hindernisse überwinden. Mit den sogenannten Genome Arms kann dabei zwischen Nah- und Fernkampfangriffen gewechselt und beides zu Kombos verbunden werden.
Hinter Villion: Code stehen einige bekannte Namen der japanischen Spielebranche. Produzent ist Kouji „Cozy“ Okada. Neben Okada sind übrigens weitere bekannte Ex-Atlus-Namen an Bord: Tadashi Satomi (Persona 1 & 2) kümmert sich um das Szenario, Tsukasa Masuko um die Musik, und das Charakterdesign stammt von Ilya Kuvshinov.
Villion: Code erscheint 2027 im Westen, wann genau, wissen wir aber bisher nicht. Eine physische PS5-Version ist auch für Europa geplant. In Japan ist das Spiel bereits seit dem 25. Juni erhältlich.
via Gematsu, Bildmaterial: Villion: Code, Idea Factory, Compile Heart, Gaia
4 Kommentare
Das wirkt erstmal interessant und sieht auch gar nicht so schlecht aus aber es ist eine richtige Gurke. Das Gameplay ist schrecklich 🥶und das hat gar nichts ähnliches zu Persona
Ach ja, das Spiel mit diesen röhrenförmigen Dungeons. Die Idee mit der Erkundung in 360 Grad fand ich eigentlich interessant aber als es dann erstes Bildmaterial zu sehen gab, hats mich so gar nicht angesprochen. Schade.
Oha, so schlimm? Öö
Ja da waren Kämpfe und die Dungeon richtig schlecht. Die Dungeons waren ja eine gute Idee nur es ist immer eine Röhre mit Abzweigungen. Das sieht alles gleich aus nur mal mehr Felsen oder etwas grün. Und Persona damit kann man das gar nicht vergleichen.
Was ist an dem Gameplay denn so schlimm? Das mit den Dungeons hast Du ja schon gesagt, aber wieso taugt das KS nicht?
Falls gespielt: Wie vergleicht sichs mit manchen Games von FuRyu wie Caligula Effect?