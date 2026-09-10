Zurück in die Verheerung: Warriors-Ableger zu Zelda wird für „Switch 2“ kräftig aufpoliert

Ebenfalls bei der gestrigen Nintendo Direct vertreten war Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Definitive Edition. Das Actionspiel rund um die Ereignisse 100 Jahre vor The Legend of Zelda: Breath of the Wild erhält eine überarbeitete Version für Nintendo Switch 2. Erscheinen soll das Ganze am 25. Februar 2027.

Im Mittelpunkt stehen dabei verbesserte Grafik und eine höhere Bildrate. Zudem sollen auf der Switch 2 mehr GegnerInnen gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt werden können. Gerade die bessere Performance dürfte bei Fans auf offene Ohren stoßen.

Endlich flüssiger durch Hyrule?

Schließlich hatte Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung auf der ursprünglichen Nintendo Switch immer wieder mit deutlichen Performance-Problemen und Einbrüchen bei der Bildrate zu kämpfen. Die stärkere Hardware der Switch 2 soll hier nun Abhilfe schaffen und insbesondere die großen Schlachten flüssiger darstellen.

Enthalten sind außerdem sämtliche Inhalte des Erweiterungspasses, sodass KäuferInnen direkt das komplette Paket erhalten. „Switch 2“-BesitzerInnen dürfen sich zudem auf eine neue, physische Edition freuen.

Wer die Nintendo-Switch-Version bereits besitzt, kann die digitale Switch-2-Fassung im Nintendo eShop zudem vergünstigt erwerben. Der vorhandene Spielstand lässt sich ebenfalls auf die neue Version übertragen.

Der Trailer:

Bildmaterial: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, Nintendo, Koei Tecmo