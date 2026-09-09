„Switch 2“-Fans gehen nicht leer aus: Persona 6 und Persona 4 Revival sind auf dem Weg

Persona-Fans auf Nintendo Switch 2 müssen offenbar auf keinen der kommenden großen Atlus-Titel verzichten. Im Rahmen der heutigen Nintendo Direct bestätigte Atlus gleich zwei wichtige Veröffentlichungen: Sowohl Persona 4 Revival als auch das mit Spannung erwartete Persona 6 erscheinen für Nintendos aktuelle Konsole.

Insbesondere die Bestätigung von Persona 6 dürfte für Erleichterung sorgen. Atlus hat damit offiziell bestätigt, dass der nächste große Hauptteil der Reihe auch für Switch 2 vorgesehen ist. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gab es allerdings noch nicht.

Auch Persona 4 Revival kommt auf Switch 2

Ebenfalls bestätigt wurde Persona 4 Revival. Die Neuauflage des gefeierten Rollenspiels überarbeitet unter anderem die Grafik und Zwischensequenzen und bringt spielerische Verbesserungen mit sich. Einen genauen Blick bieten z. B. schon unsere Vorschau.

Für Switch-2-BesitzerInnen ist damit jedenfalls klar: Atlus plant langfristig mit der Plattform. Mit Persona 4 Revival und Persona 6 stehen gleich zwei große Persona-Abenteuer für die Nintendo-Konsole auf dem Programm.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC via Steam und Microsoft Store. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Zum Start wird das Rollenspiel außerdem im Game Pass verfügbar sein.

Persona 4 und Persona 6 im Trailer:

via Nintendo Everything (2), Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio