Fast 20 Jahre später: Der allererste „Professor Layton“ bekommt ein Remake spendiert

Zum Abschluss der LEVEL5 VISION 2026 II hatte Level-5 noch eine Überraschung für Layton-Fans parat. Während mit Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes bereits im Dezember das nächste große Abenteuer ansteht, kehrt anschließend auch der Ursprung der Reihe zurück.

Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf bekommt ein Remake für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC via Steam. Die Neuauflage soll im Laufe des Jahres 2027 erscheinen.

Zurück zum allerersten Fall

Das Original erschien bereits 2007 in Japan und 2008 in Europa für Nintendo DS und bildete den Auftakt der Professor-Layton-Reihe. Fast zwei Jahrzehnte später wird das Abenteuer nun technisch und spielerisch für moderne Plattformen angepasst.

Level-5 verspricht unter anderem eine überarbeitete Erkundung. Die Charaktere werden erstmals in 3D dargestellt, während die animierten Sequenzen in höherer Auflösung und im Breitbildformat präsentiert werden. Zudem wird das ursprünglich für die beiden Bildschirme des Nintendo DS entwickelte Spiel für die Darstellung auf einem einzelnen Bildschirm angepasst.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bisher nicht. Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf Remake soll 2027 für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen.

Der Trailer:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Level-5