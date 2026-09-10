Entwickelt von den Atelier-Machern: Beliebter Anime-Hit bekommt Videospiel für Konsolen

Wie so häufig hatte die japanische Nintendo Direct einige Ankündigungen zu bieten, die bei uns einfach unter den Tisch gefallen sind. Eine davon dürfte insbesondere Anime- und Manga-Fans interessieren: The Apothecary Diaries (dt. Die Tagebücher der Apothekerin) bekommt ein eigenes richtiges Videospiel.

Koei Tecmo und Atelier-Entwickler Gust haben gemeinsam mit TOHO Games The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother angekündigt. Das Mystery-Adventure soll Anfang 2027 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen.

Maomao ermittelt wieder

Im Mittelpunkt steht natürlich Apothekerin Maomao, die eine Reihe merkwürdiger Ereignisse untersucht. Die sogenannten „Five Mysteries“ sorgen zunächst im hinteren Palast für Unruhe: Ein gesichtsloser Eunuch, ein nächtlich heulendes Lagerhaus und plötzlich tiefrot verfärbte Kleidung gehören zu den ungewöhnlichen Fällen.

Später tauchen ähnliche Vorfälle in der Hauptstadt auf und werden dort als „Five Curses“ bekannt. Gleichzeitig erscheint ein maskierter Mann, der sich als jüngerer Bruder des Kaisers ausgibt. Maomao muss herausfinden, wer hinter der Maske steckt und wie die verschiedenen Ereignisse miteinander zusammenhängen.

Spielerisch verbindet The False Imperial Brother Erkundung und Detektivarbeit mit Maomaos Wissen als Apothekerin. Ihr befragt ZeugInnen, sammelt Hinweise und organisiert Informationen in einem Notizbuch. Bei Gesprächen können die richtigen Erkenntnisse genutzt werden, um Vertrauen zu gewinnen – falsche Schlussfolgerungen schaden dagegen der eigenen Glaubwürdigkeit und können sogar in eine Sackgasse führen.

Natürlich dürfen auch Heilkräuter und Medizin nicht fehlen. Zutaten können in der Umgebung gesammelt und anschließend in eigenen Minispielen zu verschiedenen Arzneien verarbeitet werden.

Für Fans der Vorlage gibt es noch eine besonders interessante Nachricht: The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother erzählt eine neue Geschichte, die unter der Aufsicht von Serienautorin „Hyuganatsu“ entsteht. Auch bei den Stimmen setzt man auf bekannte Namen: Aoi Yuki spricht erneut Maomao, Takeo Otsuka übernimmt Jinshi und Yohei Azakami ist als Guiyuan zu hören. Deutsche Texte oder gar eine deutsche Sprachausgabe sind laut Steam leider nicht angekündigt.

The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother erscheint Anfang 2027. Einen ersten Eindruck liefert der ebenfalls veröffentlichte Ankündigungstrailer.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother, Koei Tecmo, Gust