Gleiche Insel, neue Morde: Endlich hat Danganronpa 2×2 einen neuen, festen Termin

Nach einigen Verzögerungen haben Fans jetzt endlich Gewissheit: Danganronpa 2×2 erscheint am 14. Januar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch sowie PCs via Steam und Epic Games Store. Das gaben Publisher Spike Chunsoft und Entwickler Gemdrops jetzt gemeinsam mit einem neuen Trailer bekannt.

Ursprünglich sollte die Neuinterpretation von Danganronpa 2: Goodbye Despair noch 2026 erscheinen, bevor die Veröffentlichung auf Anfang 2027 verschoben wurde.

Gleiche Insel, aber völlig neue Morde

Danganronpa 2×2 ist dabei weit mehr als eine einfache Neuauflage. Zwar kehren Jabberwock Island und die bekannte Besetzung aus Danganronpa 2 zurück, doch ein einzelnes Ereignis verändert den Verlauf der Geschichte grundlegend. Dadurch warten neue Opfer, TäterInnen und Tricks auf SpielerInnen. Das neue Szenario soll dabei ungefähr denselben Umfang wie das komplette Original besitzen.

Wer lieber noch einmal die ursprünglichen Ereignisse erleben möchte, bekommt diese ebenfalls geboten. Das originale Szenario aus Danganronpa 2: Goodbye Despair ist vollständig enthalten und wurde mit überarbeiteter Grafik, einer modernisierten Präsentation und Quality-of-Life-Verbesserungen angepasst.

Am bekannten Spielprinzip hält man fest: Ihr erkundet Jabberwock Island, sprecht mit den anderen SchülerInnen und untersucht nach einem Mord die Tatorte. Die gesammelten Hinweise werden anschließend in den bekannten Klassenprozessen eingesetzt, um Widersprüche aufzudecken und letztlich die verantwortliche Person zu entlarven. Einen neuen Einblick liefert der frisch veröffentlichte Einführungstrailer.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Danganronpa 2×2, Spike Chunsoft