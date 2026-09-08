Switch 2 und Pro Controller im Zelda-Design enthüllt, aber nicht alle Gerüchte bestätigen sich

Was haben Nintendo- und Zelda-Fans der heutigen Show doch entgegengefiebert. Gerüchte gab es vorab zuhauf – nicht alle haben sich heute (schon) bei der Zelda-Direct bestätigt.
Nintendo stellte eine zwar eine spezielle Nintendo Switch 2 in Zelda-Optik vor und enthüllte auch einen passenden Pro Controller, doch von der vorab gemunkelten Collector’s Edition zum Zelda: Ocarina of Time Remake fehlt noch jede Spur.
Die Konsole jedenfalls ist nicht explizit Ocarina of Time gewidmet, sondern erscheint zum 40. Jubiläum der Zelda-Reihe in einer neutralen Zelda-Optik, wenn man das so sagen kann. Gleiches gilt für den Pro Controller und eine Tragetasche.
Alle Produkte erscheinen bereits am 29. Oktober 2026 und damit sogar einige Tage früher als das Remake selbst, das sich selbstbewusst im „GTA-Monat“ niedergelassen hat und am 5. November 2026 veröffentlicht wird. Seht unten Bilder der Produkte und ganz unten einen Trailer.
Die Konsole:
Pro Controller mit Tasche:
Der Trailer:
Bildmaterial: Nintendo
4 Kommentare
Also haben sich die Leaks ja doch bewahrheitet. 😄 Der Pro Controller gefällt mir immer noch sehr gut, da werde ich wohl zuschlagen. Schade nur, dass er wohl Nintendo-Store-exklusiv ist – da muss man dann wieder aufpassen, dass man ihn rechtzeitig erwischt.
Wenn ich noch keine Switch 2 hätte, würde ich bei dem Design der Konsole eventuell auch zuschlagen. Die Version müsste ja dann auch die mit dem austauschbaren Akku sein, oder?
Ich glaube, nur die Variante mit dem Controller-Stand ist Store-exklusiv!
die joycon sehn nett aus den rest naja der pro kontroller sieht wie jeder andere auch schlecht aus gut aber das ich kein zelda fan bin xd so mir brauch ich dne ganzen mist nicht
Sind mir immer noch zu viele Dreiecke. Was schade ist, weil ich ja ursprünglich mit dem Controller geliebäugelt hatte.