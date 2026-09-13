Ein „Dragon Quest“-Ableger von großer Bedeutung wurde nach 33 Jahren endlich lokalisiert

Square Enix hat bei der Nintendo Direct zuletzt Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon –Classic HD– nicht nur angekündigt, sondern auch gleich veröffentlicht. Eine Ankündigung, die für Fans der Serie im Westen ziemlich wertvoll ist.

Fast schon typisch: Natürlich bekam diese Ankündigung bei der Nintendo Direct nur ein paar Sekunden der Sendezeit. Ein kurzes Video war in dem Trailer-Reel gegen Ende der Show versteckt. Torneko’s Mystery Dungeon (SNES) erschien vor 33 Jahren in Japan und wurde nie lokalisiert. Dabei lieferte es die Blaupause für die beliebte „Mystery Dungeon“-Reihe und gilt als Begründer des Roguelike-Genres in Japan.

„Das Spiel begleitet den Waffenhändler Torneko aus Dragon Quest IV bei der Verwirklichung seines Traums, den besten Item-Laden der Welt zu besitzen“, führt Square Enix ein. „Die Neuauflage dieses Spin-offs spielt in einer Welt inspiriert von Märchenbüchern, die vom Dragon-Quest-Illustrator Naoki Ikushima geschaffen wurden.

„Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon –Classic HD– bietet aktualisierte HD-Grafik, ein neues Intro-Video, Verbesserungen des Spielkomforts und einzigartige, interaktive Streaming-Funktionen, die exklusiv in der Steam-Version des Spiels enthalten sind.“

Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon –Classic HD– ist ab sofort für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam erhältlich. Eine Handelsversion gibt es leider nicht.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon –Classic HD–, Square Enix