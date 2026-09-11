Otschin hört jetzt buchstäblich aufs Wort: Pikmin 4 erhält spannende Neuerung für Switch 2

Auch Pikmin 4 wurde bei der neuesten Nintendo Direct noch einmal aufgegriffen. Mehr als drei Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung bekommt das Abenteuer endlich eine eigene Version für Nintendo Switch 2. Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-Akademie erscheint am 12. November 2026.

Dabei bleibt es nicht bei einer technisch angepassten Version. Nintendo nutzt unter anderem das integrierte Mikrofon der Switch 2: Otschin lässt sich künftig per Sprachbefehl kommandieren – und wer möchte, kann den treuen Begleiter anschließend sogar loben.

72 neue Herausforderungen in der Dandori-Akademie

Die größte Neuerung ist jedoch die namensgebende Dandori-Akademie. Hier geht es darum, auf verschiedenen Stages möglichst schnell Schätze einzusammeln und die eigenen Dandori-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Freitags, samstags und sonntags warten zudem Prüfungen.

Mit dabei sind drei Schwierigkeitsgrade, Medaillen und Online-Bestenlisten. Insgesamt sollen 72 Dandori-Akademie-Stages nach und nach veröffentlicht werden.

Wer Pikmin 4 bereits für die ursprüngliche Nintendo Switch besitzt, muss das komplette Spiel nicht erneut kaufen. Für diese SpielerInnen wird im Nintendo eShop ein Upgrade-Paket zu 9,99 Euro angeboten. Fans des Haptischen dürfen sich über eine neue, physische Edition für Nintendo Switch 2 freuen, die bei Amazon* schon vorbestellbar ist.

Der Trailer:

via Nintendo Bildmaterial: Pikmin 4, Nintendo