Sony zieht bei Kojimas Physint den Stecker – und ausgerechnet Xbox rettet das Projekt

Als Hideo Kojima Anfang 2024 Physint ankündigte, klang die Zusammenarbeit mit Sony noch nach einer langfristigen Partnerschaft. Das Action-Spionage-Projekt sollte gemeinsam mit Sony Interactive Entertainment entstehen und dabei sogar die Grenzen zwischen Videospiel und Film verschwimmen lassen. Mehr als zwei Jahre später sieht die Situation allerdings komplett anders aus.

Sony Interactive Entertainment steigt aus Physint aus. Stattdessen wird Xbox Game Studios das neue Spiel von Kojima Productions veröffentlichen. Plattformen und ein Veröffentlichungsdatum stehen weiterhin nicht fest.

Sony zog offenbar überraschend den Stecker

Sony spricht offiziell von einer „schwierigen Entscheidung“, die Zusammenarbeit mit Kojima Productions bei Physint zu beenden. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass die Beziehung zu Hideo Kojima nach drei Jahrzehnten weiterhin stark sei und man auch künftig eng zusammenarbeiten wolle.

Kojimas eigene Schilderung lässt den Vorgang allerdings etwas überraschender erscheinen. Demnach habe Kojima Productions Mitte Juni unerwartet die Nachricht von PlayStation Studios erhalten, dass das Physint-Projekt dort eingestellt werde.

Kojima wollte das für ihn und sein Studio wichtige Projekt jedoch unbedingt am Leben erhalten. In den folgenden drei Monaten habe man deshalb intensiv nach einem neuen Partner gesucht – und diesen schließlich bei Xbox gefunden.

Xbox begrüßt die neue Zusammenarbeit ausdrücklich. Xbox-CEO Asha Sharma erklärt, man fühle sich geehrt, dass Kojima sich mit Physint für Xbox entschieden habe. Besonders dessen Anspruch, mit seinen Projekten bestehende Konventionen herauszufordern, passe zu der Art von Kreativität, die Xbox unterstützen wolle.

Damit wird die bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen Kojima Productions und Xbox, die mit OD begonnen hatte, noch einmal deutlich ausgebaut. Physint soll weiterhin das Action-Spionage-Genre neu definieren. Darüber hinaus wollen Xbox und Kojima Productions künftig auch bei Film- und Fernsehprojekten zusammenarbeiten.

2024 klang das noch ganz anders

Interessant ist der Wechsel vor allem mit Blick auf die ursprüngliche Ankündigung. Als wir im Februar 2024 über Physint berichteten, stand die enge Zusammenarbeit mit Sony noch deutlich im Mittelpunkt. Kojima sprach damals von einem Projekt, das zugleich Spiel und Film sein und von Sonys Erfahrungen in beiden Bereichen profitieren sollte.

Dass ausgerechnet Sony das Projekt nun gut zwei Jahre später beendet und Microsoft beziehungsweise Xbox einspringt, ist entsprechend eine bemerkenswerte Wendung. Ganz verschwunden ist Physint damit immerhin nicht: Laut Kojima läuft die Entwicklung weiter.

Wie genau sich der Publisher-Wechsel auf das Projekt und insbesondere auf die geplanten Plattformen auswirkt, bleibt vorerst offen.

via Gematsu, Bildmaterial: Physint, Kojima Productions