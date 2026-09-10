Sony zieht bei Kojimas Physint den Stecker – und ausgerechnet Xbox rettet das Projekt

Als Hideo Kojima Anfang 2024 Physint ankündigte, klang die Zusammenarbeit mit Sony noch nach einer langfristigen Partnerschaft. Das Action-Spionage-Projekt sollte gemeinsam mit Sony Interactive Entertainment entstehen und dabei sogar die Grenzen zwischen Videospiel und Film verschwimmen lassen. Mehr als zwei Jahre später sieht die Situation allerdings komplett anders aus.
Sony Interactive Entertainment steigt aus Physint aus. Stattdessen wird Xbox Game Studios das neue Spiel von Kojima Productions veröffentlichen. Plattformen und ein Veröffentlichungsdatum stehen weiterhin nicht fest.
Sony zog offenbar überraschend den Stecker
Sony spricht offiziell von einer „schwierigen Entscheidung“, die Zusammenarbeit mit Kojima Productions bei Physint zu beenden. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass die Beziehung zu Hideo Kojima nach drei Jahrzehnten weiterhin stark sei und man auch künftig eng zusammenarbeiten wolle.
Kojimas eigene Schilderung lässt den Vorgang allerdings etwas überraschender erscheinen. Demnach habe Kojima Productions Mitte Juni unerwartet die Nachricht von PlayStation Studios erhalten, dass das Physint-Projekt dort eingestellt werde.
Kojima wollte das für ihn und sein Studio wichtige Projekt jedoch unbedingt am Leben erhalten. In den folgenden drei Monaten habe man deshalb intensiv nach einem neuen Partner gesucht – und diesen schließlich bei Xbox gefunden.
Xbox begrüßt die neue Zusammenarbeit ausdrücklich. Xbox-CEO Asha Sharma erklärt, man fühle sich geehrt, dass Kojima sich mit Physint für Xbox entschieden habe. Besonders dessen Anspruch, mit seinen Projekten bestehende Konventionen herauszufordern, passe zu der Art von Kreativität, die Xbox unterstützen wolle.
Damit wird die bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen Kojima Productions und Xbox, die mit OD begonnen hatte, noch einmal deutlich ausgebaut. Physint soll weiterhin das Action-Spionage-Genre neu definieren. Darüber hinaus wollen Xbox und Kojima Productions künftig auch bei Film- und Fernsehprojekten zusammenarbeiten.
2024 klang das noch ganz anders
Interessant ist der Wechsel vor allem mit Blick auf die ursprüngliche Ankündigung. Als wir im Februar 2024 über Physint berichteten, stand die enge Zusammenarbeit mit Sony noch deutlich im Mittelpunkt. Kojima sprach damals von einem Projekt, das zugleich Spiel und Film sein und von Sonys Erfahrungen in beiden Bereichen profitieren sollte.
Dass ausgerechnet Sony das Projekt nun gut zwei Jahre später beendet und Microsoft beziehungsweise Xbox einspringt, ist entsprechend eine bemerkenswerte Wendung. Ganz verschwunden ist Physint damit immerhin nicht: Laut Kojima läuft die Entwicklung weiter.
Wie genau sich der Publisher-Wechsel auf das Projekt und insbesondere auf die geplanten Plattformen auswirkt, bleibt vorerst offen.
via Gematsu, Bildmaterial: Physint, Kojima Productions
11 Kommentare
Ein weiterer Grund warum ich nur noch am PC und auf der Switch spiele. Bis jetzt nicht bereut 😊
PlayStation schafft sich ab.
Ich muss gestehen ich hab keine Erinnerungen an dieses Projekt
Puh was ist mit Sony los, die wirtschaften sich gerade den Berg wieder runter mit diesen bekloppten Entscheidungen. Egal ob digital only, ob Physint oder das schließen von bluepoint. Die sind echt dumm
Ein kurzer Realitätscheck an Sony gerichtet: Nein, ich bezweifle, dass das in Zukunft der Fall sein wird
Kojima ist zwar jetzt nicht wirklich dafür bekannt, öffentlich über irgendwen zu lästern, da er sich auch beim Konami-Beben absolut vorbildlich verhalten hat, aber das bedeutet nicht automatisch, dass es weiter eine enge Zusammenarbeit zwischen Kojima Productions und Sony geben wird. Man muss jetzt irgendwas sagen, um auch das Gesicht zu wahren. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die nächste Woche wieder zusammen essen gehen und sich gemütlich über die Videospielindustrie austauschen.
Dafür war Physint ein zu großes Projekt intern bei Sony und für Kojima Productions ein großes Wagnis. Es sollte Kojimas Rückkehr zum Stealth-Genre werden und vermutlich einer der großen Vorzeigetitel der PS6.
Ne Münze hat natürlich immer zwei Seiten. Death Stranding war einfach nicht der erwartbare Erfolg, den sich damals wohl jeder ausgemalt hatte. Dafür war das Spielprinzip, die Story und alles drum herum zu speziell und fremdartig und auch, obwohl Kojimas Ideen immer crazy waren, zu weit weg von allem, was er zuvor gemacht hatte. Und ich liebe bekanntermaßen noch immer Teil 1.
Der größte Fehler war es dann wohl, dass man auf Gedeih und Verderb Death Stranding zu einem Franchise ausbauen wollte, was nicht wirklich nötig war. Bei Teil 2 hatte man nie irgendwelche Erfolgsmeldungen verkündet und rund um die Multimedia-Projekte (zwei Anime und ein Live-Action Film) ist es enorm ruhig geworden. Der Bedarf nach Death Stranding dürfte längst nicht so groß sein wie das, was man da noch alles geplant hat. Ich weiß aber auch nicht, inwieweit Sony da noch abseits der Spiele finanziell involviert ist. Die Rechte zu Death Stranding hat sich Kojima Productions schon lange zurückgekauft, die Engine gehört nach wie vor Sony und bisher ist Teil 2 auch nicht auf Xbox nachträglich erschienen.
Also rein kommerziell an Death Stranding gemessen, wäre die Entscheidung seitens Sony vielleicht nicht einmal komplett unrealistisch. Aber so sehr, wie man Physint vor rund 2 Jahren in den Himmel gelobt hat (natürlich war es Hermen Hulst), ist es schwer vorstellbar, dass Sony sich so ein Projekt entgehen lässt.
Wichtig ist halt, dass das Spiel eine Zukunft haben wird. Im Gegensatz zu vielen Projekten, die bei NetEase entstanden sind, wie das Gangster-Spiel von Nagoshi zum Beispiel. Dass es ausgerechnet Microsoft ist, ist natürlich dann schon wieder ein Moment, den eigentlich nur ne Soap-Opera schreiben kann.
Am Ende wird sich auch Hideo Kojima beweisen müssen, die Geldbörsen von Microsoft sind nicht unerschöpflich. Ich bin dann erstmal gespannt, wann man mal wieder was von OD hören wird. Glaube, das Spiel dürften bereits mehr Leute vergessen haben als Physint^^