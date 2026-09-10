28 Jahre später: Dieser Video-Vergleich zeigt, wie sehr sich Ocarina of Time verändert hat

Seit der großen Zelda-Direct wissen wir endlich, wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time auf Nintendo Switch 2 aussehen wird. Doch wie groß ist der Unterschied zum mittlerweile fast 28 Jahre alten N64-Original tatsächlich? Genau das zeigt jetzt ein neuer Grafikvergleich.

Der für seine Technikvergleiche bekannte YouTube-Kanal ElAnalistaDeBits hat die bisher veröffentlichten Szenen des Remakes ihren jeweiligen Vorbildern aus dem Nintendo-64-Klassiker gegenübergestellt.

Fast 28 Jahre Grafikentwicklung im direkten Vergleich

Dabei wird schnell deutlich, wie umfassend Nintendo das Abenteuer optisch überarbeitet hat. Der Vergleich nimmt unter anderem Charaktermodelle, Umgebungen, Animationen und den allgemeinen Detailgrad unter die Lupe.

Auch spielerisch bleibt es nicht beim neuen Anstrich. Das Remake bietet unter anderem modernisierte Bewegungs- und Kamerasteuerung, eine neue Sprint- und Sprungfunktion, Bewegungssteuerung beim Zielen sowie vertonte Zwischensequenzen. Selbst die Okarina lässt sich über das Mikrofon der Switch 2 spielen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2. Ihr könnt euch die physische Version zum Beispiel bei Amazon* (Foil-Edition) oder im Nintendo Store* inkl. Bonus vorbestellen. Den direkten Grafikvergleich zwischen 1998 und 2026 könnt ihr euch im Video von ElAnalistaDeBits ansehen.

Das Video:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: ElAnalistaDeBits, Zelda: Ocarina of Time, Nintendo