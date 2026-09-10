SNES-Nostalgie für Mario Kart World: Nintendo bringt neues Update für den Fun-Racer

Da ist er endlich: neuer Inhalt für Mario Kart World. Wer allerdings auf eine große Erweiterung gehofft hatte, muss sich noch etwas gedulden. Nintendo hat im Rahmen der heutigen Direct stattdessen ein kostenloses Update mit einigen kleineren Neuerungen angekündigt. Aber immerhin: Es gibt tatsächlich „neue“ Strecken.

Mit dem Update halten nämlich weitere SNES-Kurse Einzug in Mario Kart World. Damit greift Nintendo erneut auf die lange Geschichte der Rennspielserie zurück und bringt einige Klassiker in die aktuelle Ausgabe.

Diese können im Versus-Rennen gefahren werden. Als Beispiele werden zum Beispiel Schoko-Insel oder Vanille-See genannt. 10 Strecken soll es insgesamt geben.

Auch K.-o.-Tour bekommt Nachschub

Neben den zusätzlichen SNES-Strecken erweitert Nintendo außerdem den K.-o.-Tour-Modus. Dieser erhält gleich zwei neue Touren, die für etwas mehr Abwechslung sorgen sollen.

Warten müssen SpielerInnen auf die neuen Inhalte nicht: Das kostenlose Update für Mario Kart World ist schon gestern nach der Nintendo Direct erschienen!

Der Trailer:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo