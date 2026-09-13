Atelier Karia erhält einen konkreten Termin und Details zu Gameplay-Neuerungen

Im Juni erst hatte Koei Tecmo das neue Atelier-Abenteuer angekündigt – hier im Westen konnte man es leicht verpassen, denn sein Debüt feierte Atelier Karia mit wenigen Sekunden in einem Reel bei der Direct.

Jetzt hat sich Koei Tecmo zurückgemeldet und neben einem neuen Trailer und neuen Gameplay-Details mit dem 25. Februar 2027 auch einen konkreten Termin im Gepäck. Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen erscheint dann für Switch 2, PC-Steam, Xbox Series und PS5.

Atelier-Fans kehren mit „Karia“ auf den Kontinent Aladiss zurück, den sie aus Atelier Yumia kennen. Gemeinsam mit der (natürlich) an Gedächtnisverlust leidenden Alchemistin Karia geht es auf eine Reise, die sich um die Themen Entdeckung und Entwicklung dreht. Auch ein Wiedersehen mit Yumia gibt es.

Fans „treffen auf ihrem Weg zudem auf weitere Verbündete wie Noelk Schreiber, einen unnahbaren Inspektor aus dem Amt für Alchemierelikte von Eustella, und Celes, eine Frau, deren Persönlichkeit ruhig und gesammelt wirkt, aber einen sonderbaren Aspekt hat. Gemeinsam brechen sie auf, um die mysteriöse Unterwelt von Aladiss zu erkunden und dort nach ihren Geheimnis zu suchen“, führt Koei Tecmo aus.

Dabei dürft ihr sogenannte Stiländerungen nutzen, „durch die Karia neue Mächte erwecken kann, durch die sich sowohl Karias Erscheinungsbild als auch ihr Kampfstil ändern“. Mehr als acht Stile stehen dabei zur Wahl, unter anderem Ignis (kann Feuer kanalisieren) und Meerjungfrau – dieser Stil ermöglicht Eismagie.

Alchemie und Synthese bleiben auch in Atelier Karia natürlich Schlüsselelemente „und Fans können sich über ein überarbeitetes Synthese-System freuen, das Strategie und Kreativität kombiniert, wenn man den Alchemie-Kessel verwendet, den man in den Tiefen von Aladiss findet.“

Die offizielle Website verspricht eine physische Veröffentlichung für Konsolen. Das Spiel wird obendrein japanische Stimmen mit Texten auf Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch enthalten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen, Koei Tecmo, Gust