„Die einzige Wahl“ – Hamaguchi adressiert Kontroverse zu Final Fantasy VII Revelation

Die PS5-Version von Final Fantasy VII Revelation wird zwar auf Disc ausgeliefert – das ist aktuell ja alles andere als sicher –, aber ein Download wird trotzdem notwendig sein. Viele Fans finden, Square Enix hätte doch gern zwei Discs verwenden können, so wie man es bei Rebirth tat.

Naoki Hamaguchi ging in einem aktuellen Interview auf die Kontroverse ein. Der Director machte dabei deutlich, dass selbst bei einer Veröffentlichung auf zwei Discs (wie bei Rebirth) der Platz nicht ausgereicht hätte und man „Kompromisse“ hätte eingehen müssen. Die vorliegende Option sei die einzige Wahl gewesen.

„Zunächst einmal bin ich persönlich sehr froh, dass wir eine physische Disc-Version von FFVII Revelation veröffentlichen können, wenn man bedenkt, wie sich der gesamte Spielemarkt – oder die Branche – in Richtung einer disc-losen Zukunft bewegt“, so Hamaguchi gegenüber IGN. Natürlich eine „Anspielung“ auf das verkündete Disc-Aus von Sony.

Von der Kontroverse um die „unvollständige“ physische Version habe auch Hamaguchi gelesen. Man habe nach Vorbestellstart „gesehen, dass einige Fans ihre Bedenken geäußert und Fragen dazu gestellt haben, dass die physischen Discs einen Internet-Download erfordern. Darauf möchte ich nun eingehen.“

Intern darüber diskutiert

„Als wir intern mit dem Entwicklungsteam darüber diskutierten, wie wir die physischen Discs und die physischen Veröffentlichungen von FFVII Revelation angehen wollten, gab es zunächst Überlegungen, dieselbe Disc-Größe zu verwenden wie beispielsweise bei FFVII Rebirth“, erklärt Hamaguchi.

Und weiter: „Aber wenn wir das tun würden, würde das bedeuten, dass wir Kompromisse hinsichtlich der Detailtreue und der Qualität des Spiels eingehen müssten. Als Entwicklungsteam wollten wir das nicht. Wir wollten keine Kompromisse beim Spiel eingehen. Realistisch gesehen war die einzige Wahl, die wir hatten, diese physische Disc zu veröffentlichen, wobei bestimmte Abschnitte des Spiels über die physische Disc als digitaler Download bereitgestellt werden.“

Hamaguchi räumt weiterhin ein, dass er den Unmut einiger Fans darüber verstehe. Doch gleichzeitig sei er „froh, dass wir dennoch eine physische Version des Spiels veröffentlichen konnten“. Neben der PS5-Version „erfordert“ auch die Xbox-Version einen Download. Die „Switch 2“-Edition erscheint außerdem nur auf Game Key Card.

Final Fantasy VII Revelation (das wir kürzlich anspielen durften) erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix